Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Найдены новые доказательства нарушений Telegram в США

Команда Telegram называла токены Gram своей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) ценными бумагами и знала о «сером» рынке их перепродажи. Об этом стало известно из переписки сотрудников и их показаний. По данным РБК, об этом сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала заявление
 по разбирательству с Telegram, которое было подано в поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка.
Коммерсантъ07:14

Подробнее о событии

Власти США представили новые доказательства по спору с Telegram

Коммерсантъ07:14

Власти США считают, что Telegram рассматривала токены Gram в качестве ценных бумаг

ТАСС06:20

SEC: Telegram намеренно нарушила законодательство о ценных бумагах

РБК03:35

SEC обвинил Telegram в намеренном нарушении законов о ценных бумагах

Московский Комсомолец05:30

SEC и Telegram обнародовали правовые позиции

Ведомости00:29

Найдены новые доказательства нарушений Telegram в США

Телеканал 360°вчера в 18:16

В США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram

REGNUMвчера в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 08:57, Ашберн
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина, сообщили РБК источник в аппарате правительства и два источника, близких к правительству.
РБК 08:38
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Космос

Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией

Основатель компании SpaceX Илон Маск считает трагедией разрабатываемую НАСА для полётов к Луне ракету-носитель сверхтяжёлого класса SLS из-за отсутствия в ней многоразовых элементов.
РИА Новости 02:04
Политика

ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина

Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос.
RT на русском 08:01
Политика

Путин и Меркель обсудили конференцию по Ливии в Берлине

Как сообщили в Кремле, стороны обсудили различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая состоится в Берлине 19 января 2020 года.
Rambler News Service 08:31
Политика

Украинский премьер объяснил решение уйти в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил свое решение подать в отставку в ходе выступления в Верховной раде в пятницу, 17 января, которое опубликовано на странице политика в Facebook.
Известия 07:01
Технологии

В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5

Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Газета.Ru 07:53
Политика

В Госдуме прошла премьера Мишустина

Депутаты Госдумы одобрили в четверг кандидатуру экс-главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового председателя российского правительства.
Росбалт вчера в 10:24
Происшествия

СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
RT на русском 06:08
Политика

Shell высказалась за «Северный поток-2»

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell выступила в поддержку проекта российского газопровода "Северный поток-2".
Вестник Кавказа 07:35
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК 15 января в 05:04
Экономика

Владелец «Мечела» решил продать Эльгу

Инвестиции проектной компании "Эльгауголь", оператора по освоению Эльги (" Мечел" владеет 51%, остальное — у Газпромбанка) за 2016 – 2018 годы составили менее чем 5,5 млрд руб. При этом "Эльгауголь" имеет статус участника регионального инвестпроекта в Якутии и взяла на себя обязательства инвестировать около 80 млрд руб. до конца 2020 года в обмен на налоговые льготы.
РБК 05:40
Армия и оружие

При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных

Российская газета 00:34
Игры

GTA V стала самой продаваемой игрой десятилетия в США

News.ru 04:04
Гаджеты

Huawei раскрыла постыдный секрет Android

На мероприятии Huawei Developers Day компания Huawei предоставила интересную статистику по доходам, которые приносят разработчикам приложения, написанные под разные мобильные платформы.
iXBT.com 01:19
Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения

RuNews24.ru вчера в 03:26
Общество

Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами

Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты.
ТАСС 00:16
Политика

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
RT на русском 06:55
Политика

США подписали первую часть торговой сделки с Китаем

REGNUM вчера в 00:15
Гаджеты

Названы Android-приложения, «съедающие» заряд батареи смартфонов

Разработчик антивирусов Bitdefender обнаружил 17 приложений для Android, которые способствуют очень быстрой разрядке батареи смартфона.
РИА Новости 03:07
Политика

Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Российская газета 15 января в 15:08
Космос

«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов

Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.
Комсомольская правда вчера в 04:49
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 05:50
Шоу-бизнес

Дима Билан перенес третью операцию на ноге

Известный российский певец Дима Билан перенес еще одну операцию на травмированной ноге.
Аргументы недели 03:31
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке

Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество

Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта

Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.
Газета.Ru 08:12
Общество

«Ваша виза одобрена»: МИД Германии извинился за шутку в Twitter

Пользователи Twitter вынудили МИД Германии извиниться за шутку, опубликованную в официальном аккаунте ведомства.
РЕН ТВ 08:50
Происшествия

Брошенная в Кузбассе девочка родилась в многодетной семье

Установлены личности подкинувшего к дверям поликлиники ребенка мужчины и рожавшей женщины, ребенок из благополучной многодетной семьи, сообщил РИА Новости детский омбудсмен по Кемеровской области Дмитрий Кислицын со ссылкой на правоохранителей.
РИА Новости 03:10
Спорт

Горячкина вышла вперед в матче за шахматную корону с Цзюй Вэньцзюнь

РИА Новости 04:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Комиссия по ценным бумагам и биржам
Агентство правительства США является главным органом, осуществляющим функции надзора и регулирования американского рынка ценных бумаг. Комиссия была создана в 1934 году при президенте Рузвельте. Целью создания Комиссии было восстановление доверия инвесторов к фондовому рынку в период Великой депрессии. Первым председателем SEC стал Джозеф Кеннеди, отец будущего президента страны Джона Кеннеди.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное