Происшествия

BFM.ruBFM.ruНайдены останки жертвы историка Соколова

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года историк Олег Соколов убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко в своей квартире на набережной Мойки и спустя сутки вынес останки по частям, пытаясь утопить в реке. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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с чего всё началось

В Петербурге найдены останки убитой аспирантки Анастасии Ещенко

Останки убитой и расчлененной аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко нашли через полтора месяца поисков. По версии следствия, историк Олег Соколов пытался уничтожать улики в реке.
Фонтанка.Ру08:46

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В Петербурге обнаружены останки убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко

Телеканал Санкт-Петербург09:58

В Петербурге нашли останки, предположительно принадлежащие убитой историком Соколовым

ТАСС09:34

Ноги расчленённой Анастасии Ещенко нашли в Мойке путём сканирования дна

78.ru08:44

Останки убитой аспирантки СПбГУ подняли со дна Мойки

Peterburg2.ru08:57

В Петербурге найдены останки убитой аспирантки Анастасии Ещенко

Фонтанка.Ру08:46

Ноги расчлененной аспирантки СПбГУ нашли на дне Мойки

КП - Санкт-Петербург08:58

На дне Мойки у Юсуповского дворца нашли ноги расчлененной Ещенко

Мойка7808:19
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Происшествия

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
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Иван Янковский рассказал о роли в фильме «Союз спасения»

Актёр Иван Янковский в беседе с Пятым каналом рассказал о съёмках в фильме «Союз спасения».
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РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского

Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Названа дата обмена пленными между Украиной и Донбассом

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» — 29 декабря.
Lenta.ru 07:51
Происшествия

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
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Кино

Зак Снайдер показал свою сцену выкапывания Супермена из могилы

Изображение было опубликовано 25 декабря на портале Screen Rant. https: / / twitter.com / screenrant / status / 1209935761237299200 На снимке запечатлена сцена, в которой большая часть команды супергероев находится на могиле Супермена (Генри Кавилл).
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Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

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Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.
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В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
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«Динамо» сыграет с «Рубином» на сборах в Турции

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Назван самый популярный смартфон в России

Что касается цены, то покупатели интересовались смартфонами стоимостью 10-20 тысяч рублей, и моделями стоимостью от 50 тыс.
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Лавина накрыла горнолыжный курорт Андерматт в Швейцарии

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С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
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Маргарита Грачева, искалеченная мужем, обнажилась в новой фотосессии

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В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
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Юрий Антонов оценивает свое выступление в 15 миллионов рублей

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Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

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Соколов Олег Валерьевич
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Российский историк, кандидат исторических наук, доцент, специалист по военной истории Франции, реконструктор сражений времён наполеоновских войн.
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