Останки убитой и расчлененной аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко нашли через полтора месяца поисков. По версии следствия, историк Олег Соколов пытался уничтожать улики в реке.

с чего всё началось

По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года историк Олег Соколов убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко в своей квартире на набережной Мойки и спустя сутки вынес останки по частям, пытаясь утопить в реке. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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