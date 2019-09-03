Происшествия
BFM.ruНайдены пилоты разбившегося Су-25
Пилоты разбившегося Су-25 в Ставропольском крае обнаружены, в каком они состоянии, пока неизвестно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные власти. Сотрудники сельхозпредприятия села Чернолесского видели момент крушения штурмовика, заявили в администрации Советского городского округа.
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Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу
Летидор вчера в 10:20
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия
В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка
18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Происшествия
Российских школьников заподозрили в подготовке теракта в годовщину Беслана
На Урале в городе Кушва двое 16-летних подростков планировали теракт в местной школе и техникуме в день годовщины трагедии в Беслане.
Lenta.ru 08:46
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Политика
Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Происшествия
В «Шереметьево» столкнулись два самолета
Интерфакс 09:54
Авто
Купе Aston Martin Vanquish 25 стало первенцем фирмы Callum
Последняя, как выяснилось, может работать в качестве тюнинг-ателье, о чём свидетельствует первый продукт — переосмысленное купе Aston Martin Vanquish первой генерации (2001–2007).
Драйв 06:00
Кино
Скончалась актриса Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.
РЕН ТВ 05:44
Происшествия
Взрыв разрушил три дома в Антверпене
Взрыв произошел во вторник в одном из районов голландского Антверпена. Он практически снес три малоэтажных дома.
BFM.ru 10:40
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Хоккей
Никлас Крунвалль завершил карьеру. Он провел 15 сезонов за «Детройт»
Защитник Никлас Крунвалль объявил о завершении карьеры. Всю игровую карьеру швед провел в составе «Детройта».
Sports.ru 10:45
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 01 сентября в 13:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Финансы
Украина выплатит долг в $1,1 млрд
«Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплате процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023-м годах, осуществляются сегодня до конца дня», — приводит УНИАН сообщение Минфина Украины.
RT на русском 10:52
Армия и оружие
На ВЭФ представили вертолет Ка-226Т для Индии
РИА Новости 04:10
Происшествия
Омбудсмен попросил прокуратуру проверить законность задержания Азара
Московский омбудсмен Евгений Бунимович обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить законность действий полиции при задержании муниципального депутата Ильи Азара.
РБК 08:31
Гаджеты
Honor готовит новый смартфон с тройной камерой
На сайте китайского регулятора TENAA появился новый смартфон среднего уровня от Honor.
UfaTime.ru 10:52
Экономика
Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
РИА Новости 10:58
Авто
Infiniti навсегда покидает австралийский рынок
Японская компания на протяжении семи лет несет убытки в Австралии.
32CARS.ru вчера в 10:12
Баскетбол
ФИБА представила превью матча Россия – Аргентина
ФИБА представила превью матча Россия – Аргентина.
Sports.ru 07:16
Теннис
Медведев, Хачанов и Рублев сыграют на «Кубке Кремля»
Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев сыграют на "Кубке Кремля", сообщает пресс-служба турнира.
РИА Новости 10:30
Шоу-бизнес
Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем
Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
Актуальные Новости 00:21
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Накануне Нурмагомндов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00