с чего всё началось

Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.

Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

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Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.

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