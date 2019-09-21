Происшествия
RT на русскомНайдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
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с чего всё началось
Как передает сайт Следственного комитета России, 19 сентября, примерно в 22:00, обвиняемый, находясь в Брянском отделе спецсвязи, взял служебное оружие своих коллег.Московский Комсомолец11:50
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В Брянске нашли 7 млн рублей, ради которых убили двух сотрудников Спецсвязи
Городской телеканал (Брянск)12:48
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Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.
Газета.Ru 18 сентября в 07:12
Происшествия
В Албании из-за землетрясения пострадали 52 человека
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Вокруг ТВ вчера в 05:47
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Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
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Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 07:18
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Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
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Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
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Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
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Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
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Возможно, сказалось отсутствие Норманна, но "Ростов" играет в очень сложный для того, чтобы противостоять, футбол.
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Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
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В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер вчера в 07:43