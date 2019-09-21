Происшествия

RT на русскомRT на русскомНайдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
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Как передает
 сайт Следственного комитета России, 19 сентября, примерно в 22:00, обвиняемый, находясь в Брянском отделе спецсвязи, взял служебное оружие своих коллег.
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