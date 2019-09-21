Происшествия
RT на русскомНайдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
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с чего всё началось
Как передает сайт Следственного комитета России, 19 сентября, примерно в 22:00, обвиняемый, находясь в Брянском отделе спецсвязи, взял служебное оружие своих коллег.Московский Комсомолецвчера в 11:50
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В Брянске нашли 7 млн рублей, ради которых убили двух сотрудников Спецсвязи
Городской телеканал (Брянск)вчера в 12:48
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Astera вчера в 07:01
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Газета.Ru 20 сентября в 08:27
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Sputnik Литва 20 сентября в 12:05
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РБК 20 сентября в 10:48
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РБК вчера в 17:38