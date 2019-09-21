с чего всё началось

Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.

Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

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