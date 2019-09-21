Происшествия
RT на русскомНайдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
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В Брянске нашли 7 млн рублей, ради которых убили двух сотрудников Спецсвязи
Городской телеканал (Брянск)12:48
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 18:19, Вашингтон
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Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru 10:30
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Врачи сделали операцию 30 лет страдавшему нарушением дыхания пациенту
Российские врачи вылечили мужчину, который более 30 лет страдал от нарушения дыхания во сне, головных болей и бессонницы.
Телеканал 360° 16:27
Футбол
«Ливерпуль» отдал «Манчестер Сити» £1 млн из-за хакеров
"Ливерпуль" выплатил "Манчестер Сити" £1 млн по мировому соглашению, сообщает The Times.
Газета.Ru 02:10
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Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
МедиаПоток 19 сентября в 12:48
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
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Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК 17:38
Политика
Порошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Известия 16:22
Происшествия
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ФедералПресс вчера в 18:27
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Автобус, в котором находились туристы из России, перевернулся в турецкой Анталье.
BFM.ru 12:14
Политика
Голландия засекретила место хранения скифского золота
Официальный представитель музея Алларда Пирсона в Амстердаме Яша Ланге сообщил о том, что скифское золото, пять лет назад вывезенное из четырёх музеев Крыма в Голландию на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря», нигде не демонстрировалось.
Ruinformer.com 05:18
Политика
Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским
Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
RT на русском вчера в 21:10
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась от участия в следующей сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.
Газета.Ru 07:22
Футбол
«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ со счетом 5:0
Коммерсантъ 14:04
Происшествия
В Таджикистане двое российских военных получили ранения
В Таджикистане двое российских военнослужащих получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины.
РИА Новости 10:52
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Происшествия
В Москве нашли пропавшую юную теннисистку из Абхазии
RT на русском 15:23
Происшествия
Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир
"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
РИА Новости 14:03
Происшествия
В Нижневартовске задержаны трое террористов
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Говорит Москва 09:56
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Губы-вареники звезды «Папиных дочек» привели в ужас поклонников
На днях актриса по долгу службы «примерила» огромные губы. По природе звезда сериала «Папины дочки» обладает не очень крупными чертами лица.
7Дней.ру 11:15
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В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну»
Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.
Piter.tv 07:10
Экономика
Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова
Как сообщает РБК, 16 сентября горбуша (самый распространенный как по численности популяции, так и по объемам вылова вид тихоокеанского лосося) подорожала на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года.
Известия 19 сентября в 03:32
Здоровье
ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов
Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
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Космос
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Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU вчера в 12:38
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Мультфильм «Маша и Медведь» показали в кинотеатрах Великобритании
Газета.Ru вчера в 14:39
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Политика
Глава МИД Украины рассказал о подготовке нового обмена с Россией
В настоящее время между Украиной и Россией «очень активно» продвигаются переговоры о следующем обмене заключенными.
Евразия Daily 05:11
Происшествия
В Таиланде возле мертвого питбуля нашли тело россиянина
По некоторым данным тело погибшего обнаружили в кровати, возле которой также находилась клетка с мертвым псом пороты питбуль внутри.
Дни24 09:33
Авто
Узбекский Ravon вернулся на автомобильный рынок России
Автоновости дня вчера в 23:25
Футбол
Вадим Васильев подтвердил, что к нему обращались из «Спартака»
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью программы «Инсайдеры» рассказал, что к нему обращались по поводу работы в «Спартаке».
Спорт-Экспресс 15:27