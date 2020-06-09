Коронавирус
Lenta.ruНайдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
Отмечается, что специалисты, изучая снимки, обнаружили резкое увеличение трафика на больничных парковках Уханя с конца лета 2019 года и пиком в декабре. Эксперты согласны с тем, что нашли лишь косвенное доказательство о неких странных процессах в городе.
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Спутниковые данные и интернет-запросы показали, что коронавирус появился еще прошлым летом
Московский Комсомолец03:18
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Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Коммерсантъ вчера в 16:16
Общество
Журналисты нашли новых свидетелей по делу крушения MH17
Показания новых свидетелей были представлены независимыми журналистами с платформы Bonanza Media Яной Ерлашовой и Максом ван дер Верффом.
Экономика сегодня 07 июня в 18:01
Происшествия
Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино
Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Коммерсантъ 00:20
Общество
Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании
Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
Компания вчера в 10:27
Гаджеты
Анонс смартфона OnePlus Z может состояться в первой половине июля
По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com 07 июня в 13:39
Шоу-бизнес
Похудевшая на 45 килограммов Адель рассказала о своей диете
Певица стала регулярно заниматься спортом Британская поп-исполнительница, лауреат 15 премий "Грэмми" Адель недавно смогла похудеть на 45 килограммов, чем сильно удивила публику.
WomanHit.ru вчера в 11:36
Общество
В России за сутки выявили более 8,5 тыс. заболевших коронавирусом
За последние сутки в России были выявлены 8595 случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:37
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Наука
Искусственный мозг тоже нуждается во сне
Исследователи применяли к нейросети Гауссовский шум режим, который сопоставим с медленным сном по аналогии с человеческим мозгом так как исследовательская группа обнаружила, что после продолжительных периодов обучения искусственный интеллект стал работать медленнее.
МонаВиста вчера в 12:43
Политика
«Единая Россия» выбрала кандидатов на губернаторские выборы
В нынешнем избирательном цикле подавляющее большинство губернаторов пойдет на выборы от «Единой России», самовыдвиженцы будут в нескольких регионах — там, где главам будет необходима поддержка не только единороссов, но и других политических сил, сказал собеседник РБК.
РБК 01:00
Шоу-бизнес
Валерия назвала хамством комментарий подписчицы прямого эфира
Комментарий женщины Валерия назвала хамством.
Московский Комсомолец 00:43
Происшествия
Назван источник новой вспышки коронавируса в Новокузнецке
На 9 июня в Новокузнецке выявили 29 новых пациентов с коронавирусом.
Газета Кемерова 03:23
Происшествия
Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
Общество
В Саратовской области отменяется пропускной режим
В Саратовской области с 11 июня отменяется движение по пропускам и ряд иных ограничений, при этом масочный режим сохраняется.
REGNUM 02:31
Происшествия
В Прикамье более 300 человек ведут поиски двухлетней девочки
Березники, Пермский край, 9 июня 2020, 08:37 — REGNUM В пригороде Березников Пермского края более 300 человек ведут поиск двухлетней девочки, сообщили 9 июня корреспонденту ИА REGNUM в министерстве территориальной безопасности региона.
REGNUM 01:37
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета вчера в 00:07
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
Здоровье
В Прикамье выявили ещё 67 случаев заражения SARS-CoV-2
Пермь, 8 июня 2020, 11:08 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 8 июня, выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM вчера в 04:08
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Происшествия
Белорусскому блогеру Тихановскому предъявили обвинение
Белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, супруга которого выдвигается в президенты, и еще семи участникам предвыборного пикета в Гродно предъявлено обвинение в рамках уголовного дела, сообщила во вторник пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
РИА Новости 03:47
Общество
Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман госпитализирован с коронавирусом
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:08
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 86 новых носителей коронавируса
Краснодар, 8 июня 2020, 10:44 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщил 8 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM вчера в 03:44
Политика
Россиян предупредили о возможных изменениях при приеме на работу
Российские власти обсуждают возможность введения норм, которые обяжут работодателей при найме сотрудников отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Газета.Ru вчера в 01:19
Космос
NASA предсказало переход российских космонавтов на корабли SpaceX
Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) предсказало переход российских военных на корабли компании SpaceX.
Ruposters.ru 07 июня в 07:43
Футбол
«Челси» хочет приобрести Кая Хаверца
Вести.Ru 01:25
Космос
«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия 06 июня в 21:02
Шоу-бизнес
Блогершу Ивлееву уличили в пьяном вождении
Подписчики блогерши Анастасии Ивлеевой уличили ее в пьяном вождении, сообщает телеканал 360.
Газета.Ru 03:46
Общество
Мишустин назвал дату открытия туристического сезона
Мишустин напомнил, что уже неделю, с 1 июня, во многих регионах работают санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
TV BRICS вчера в 05:04