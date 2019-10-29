Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruНайдены сокровища «Исламского государства»

Иракские пастухи обнаружили в пустыне тайник, в котором боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России) спрятали деньги и ценности.
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Зарытое сокровище ИГ нашли в иракской пустыне

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Обнаружены сокровища «Исламского государства»

Expert.ru15:09

Пастухи обнаружили сокровища ИГ* стоимостью более 20 миллионов фунтов

Вечерняя Москва14:46

Найдены сокровища «Исламского государства»

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В Ираке пастухи нашли золото «Исламского государства»

Говорит Москва13:59

Пастухи нашли сокровища ИГ

Взгляд.ру13:46

Найдены сокровища «Исламского государства»

Lenta.ru13:05
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Как отмечается в заявлении, перехватить российскую группу в небе смогли американские F-16, которые отвечали за защиту воздушного пространства Балтики в Литве Самолеты смогли нагнать мощные Су-35 близ северо-восточной границы НАТО.
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Forbes составил топ-20 российских застройщиков

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Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
Газета.Ru 15:50
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«Витесс» победил «Де Графсхап» в матче 1-го раунда Кубка Голландии (2:0). Голами в составе команды Леонида Слуцкого отметились нападающие Уссама Дарфалу и Нуа Дико.
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Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
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Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
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В случае c WhatsApp для заражения не нужно было даже отвечать на звонок, даже непринятое сообщение позволяло злоумышленникам получить доступ ко всем сообщениям и электронной почте на устройстве, а также записывать телефонные разговоры (о ее использовании для взлома мессенджера газета писала в мае).
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

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В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил двух школьниц

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