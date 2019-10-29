Армия и оружие
Lenta.ruНайдены сокровища «Исламского государства»
Иракские пастухи обнаружили в пустыне тайник, в котором боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России) спрятали деньги и ценности.
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Футбол
Златан Ибрагимович вернётся в чемпионат Испании
Происшествия
Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья
25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Армия и оружие
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово
Самолет авиакомпании Thai Airways рейсом Лондон - Бангкок сел в московском аэропорту "Домодедово" из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Хоккей
Хоккеист Малкин получил гражданство США
Российский хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин имеет гражданство США. Об этом в интервью Sports.ru сообщил юрист Дмитрий Мачихин.
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Как отмечается в заявлении, перехватить российскую группу в небе смогли американские F-16, которые отвечали за защиту воздушного пространства Балтики в Литве Самолеты смогли нагнать мощные Су-35 близ северо-восточной границы НАТО.
Общество
Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт продаж
Экономика
Forbes составил топ-20 российских застройщиков
Армия и оружие
Турция собирается закупить российские Су-35
Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
Киберспорт
В Steam появятся игры Electronic Arts
Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл «Де Графсхап» в Кубке Голландии
«Витесс» победил «Де Графсхап» в матче 1-го раунда Кубка Голландии (2:0). Голами в составе команды Леонида Слуцкого отметились нападающие Уссама Дарфалу и Нуа Дико.
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Авто
Привычки, которые помогут продлить жизнь мотора
Автомобильные эксперты дали пять советов по увеличению ресурса автомобильного мотора, которые помогут отсрочить капитальный ремонт.
Футбол
Мельгарехо хочет выиграть Кубок России со «Спартаком»
Технологии
WhatsApp подаст в суд на разработчиков шпионской программы из Израиля
В случае c WhatsApp для заражения не нужно было даже отвечать на звонок, даже непринятое сообщение позволяло злоумышленникам получить доступ ко всем сообщениям и электронной почте на устройстве, а также записывать телефонные разговоры (о ее использовании для взлома мессенджера газета писала в мае).
Футбол
Гол Лазовича принёс «Вероне» победу в матче с «Пармой»
Политика
Лавров прокомментировал планы США защищать нефтяные месторождения в Сирии
Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице ночью в Москве
Здоровье
Замгубернатора проинспектировала ход ремонта детских поликлиник Курска
В детских поликлиниках после ремонта должны появиться кабинеты неотложной помощи, открытые регистратуры, call-центры, отдельные кабинеты для выдачи справок, игровые зоны и зоны отдыха.
Политика
Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании
Парламент Великобритании большинством голосов согласился с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря, сообщает агентство Reuters.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Происшествия