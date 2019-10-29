Армия и оружие
Инфо24Иракские пастухи случайно нашли тайник с сокровищами террористов
В иракской пустыне Анбар местные пастухи нашли тайник, оставленный там боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». В нем хранились наличные на сумму 25,7 млн долларов, золото и серебро.
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Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
«Сармат» не только заменит МБР РС-20В «Воевода» разработки украинского КБ «Южное», стоящие на вооружении еще с советских времен, но и станет носителем гиперзвукового оружия, в частности управляемого боевого блока «Авангард» (разработан в реутовском НПО машиностроения).
Ведомости 17:11
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Армия и оружие
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
РИА Новости 06:41
Энергетика
«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири»
Компания "Газпром" завершила заполнение газопровода "Сила Сибири".
Российская газета 07:28
Армия и оружие
США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА
В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
Avia.pro 18:37
Экономика
Цены на гречку в Алтайском крае выросли на 79%
По данным Алтайкрайстата за девять месяцев 2019 года средние отпускные цены на гречку в Алтайском крае для промышленных компаний выросли на 79% (до 15,7 тыс. руб. за тонну) к аналогичному периоду прошлого года.
Коммерсантъ вчера в 06:07
Авто
Кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения появился в России
Официально о старте «живых» продаж автомобиля в компании не объявляли, но Toyota RAV4 нового поколения уже добрался до большинства российских дилеров.
Tvoe-avto.com 27 октября в 08:43
Политика
Турция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян
Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.
REGNUM 19:25
Гаджеты
Apple вынуждает владельцев iPhone 5 обновиться
Компания Apple предупредила владельцев iPhone 5 о скором ограничении функционала смартфона.
News.ru вчера в 02:46
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Происшествия
Водитель открыл стрельбу по пешеходу на северо-западе Москвы
Водитель открыл стрельбу из травматического оружия во время конфликта с пешеходом на северо-западе Москвы.
РБК 20:06
Энергетика
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.
Газета.Ru 08:06
Футбол
«Барселона» разгромила «Вальядолид», у Месси дубль и юбилейный гол
Единственный гол у "Вальядолида" забил защитник Кико. Отметим, что один из мячей Месси был забит ударом со штрафного.
Вести.Ru 18:30
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
RT на русском 08:01
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск вчера в 04:46
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия 15:17
Экономика
Зюганов обвинил правительство в финансировании наших геополитических противников в размере 1 триллиона долларов
За последние 30 лет из России было выведено около 1 трлн долларов, которые пошли в экономику мировых держав, являющихся геополитическими противниками России, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ваши новости вчера в 06:58
Политика
Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии
Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости 13:19
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили протестами
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.
Взгляд.ру 08:21
Шоу-бизнес
Сын Армена Джигарханяна Степан высказался о свадьбе с Ольгой Казаченко
«Все женщины почему-то думают, что оно обручальное, хотя на самом деле это просто кольцо с камешком!» - высказался пасынок актера.
OAnews 11:17
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал вчера в 07:37
Общество
Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт
Крупнейшая в истории утечка информации с платежных карт банков зафиксирована в Сети.
Российская газета 17:07
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Газета.Ru 15:33
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 12:35
Кино
Гийом Кане снимет новый фильм об Астериксе и Обеликсе, которые отправятся в Китай
Известный французский актёр и режиссёр Гийом Кане снимет новый игровой фильм о героях комиксов Рене Госсини Астериксе и Обеликсе.
Кинобизнес сегодня вчера в 10:22
Происшествия
70-летнего пенсионера застрелили в Братске
По версии следствия, вечером 28 октября подозреваемый, находясь в автомобиле, припаркованном около магазина «Алые паруса» по улице Карла Маркса, во время ссоры выстрелил из оружия в живот 70-летнему мужчине.
ИрСити 02:30