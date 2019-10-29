Армия и оружие
Lenta.ruНайдены сокровища «Исламского государства»
Иракские пастухи обнаружили в пустыне тайник, в котором боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России) спрятали деньги и ценности.
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Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск
Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
РБК 11:27
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Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Армия и оружие
Эрдоган подтвердил получение от России данных об отводе курдов в Сирии
Россия предоставила информацию о выводе курдских формирований из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.
RT на русском 13:43
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Политика
Скандальный Янтарь. СМИ рассказали о «подвигах» спорившего с Зеленским националиста
Украина.ру 10:35
Общество
Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт
Крупнейшая в истории утечка информации с платежных карт банков зафиксирована в Сети.
Российская газета 17:07
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 15:01
Здоровье
Глава Минздрава: Россия перейдёт на систему лекарственного страхования
«Надеемся, что в течение двух-трёх лет мы на эту систему перейдём», — уточнила Скворцова.
Янтарный Край вчера в 05:30
Авто
Toyota готовит к премьере новый кроссовер Toyota Raize
В преддверии официальной презентации модели в Сети появилось первое изображение нового компактного кроссовера Toyota Raize.
32CARS.ru вчера в 04:59
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.
Ведомости 17:11
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru 11:00
Политика
Резолюцию об импичменте Трампа представили в Конгрессе США
Расследование с целью импичмента президента США Дональда Трампа должно быть продолжено в нескольких комитетах Конгресса.
Росбалт 16:58
Политика
Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Спорт
WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года
В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08
Политика
Активисты в Киеве провели митинг против разведения сил в Донбассе
У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе.
РИА Новости 15:32
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости 06:03
Политика
Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании
Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
РБК 17:14
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Российская газета 18:02
Общество
Профессор ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим".
РИА Новости 16:20
Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
В штате Нью-Джерси легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего начался пожар.
Газета.Ru 13:29
Религия
ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью
Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
РБК 14:20
Наука
Нарциссизм защищает от развития стресса и депрессии
Результаты исследования, которое было проведено с участием 700 человек в ирландском Университете Квинс в Белфасте, показали, что люди с нарциссическими чертами ментально более устойчивы.
Вечерний курьер 08:53
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Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже
На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
Чемпионат 16:50
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК вчера в 17:00
Кино
Сценаристы «Игры престолов» признали свои ошибки в работе над сериалом
Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности.
Life.ru вчера в 18:46
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 09:03
Авто
Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети
Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
SpeedMe 00:46