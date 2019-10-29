Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruНайдены сокровища «Исламского государства»

Иракские пастухи обнаружили в пустыне тайник, в котором боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в России) спрятали деньги и ценности.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Найдены сокровища «Исламского государства»

Рамблер14:14

Зарытое сокровище ИГ нашли в иракской пустыне

Газета.Ru15:57

Пастухи обнаружили сокровища ИГ* стоимостью более 20 миллионов фунтов

Вечерняя Москва14:46

Бывший соратник главы ИГ заявил о потерянном в пустыне кладе на $25 млн

РБК17:25

В Ираке пастухи нашли золото «Исламского государства»

Говорит Москва13:59

Пастухи нашли сокровища ИГ

Взгляд.ру13:46

Найдены сокровища «Исламского государства»

Lenta.ru13:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 18:23, Вашингтон
Фигурное катание

Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп

Pravda.Ru 05:51
Происшествия

Фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина объявили в международный розыск

Фигурант «дела 27 июля» Айдар Губайдулин, ранее покинувший Россию, объявлен в международный розыск.
РБК 11:27
Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Армия и оружие

Эрдоган подтвердил получение от России данных об отводе курдов в Сирии

Россия предоставила информацию о выводе курдских формирований из зоны безопасности на северо-востоке Сирии.
RT на русском 13:43
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

РИА Новости 09:30
Политика

Скандальный Янтарь. СМИ рассказали о «подвигах» спорившего с Зеленским националиста

Украина.ру 10:35
Общество

Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт

Крупнейшая в истории утечка информации с платежных карт банков зафиксирована в Сети.
Российская газета 17:07
Шоу-бизнес

Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 15:01
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
Здоровье

Глава Минздрава: Россия перейдёт на систему лекарственного страхования

«Надеемся, что в течение двух-трёх лет мы на эту систему перейдём», — уточнила Скворцова.
Янтарный Край вчера в 05:30
Авто

Toyota готовит к премьере новый кроссовер Toyota Raize

В преддверии официальной презентации модели в Сети появилось первое изображение нового компактного кроссовера Toyota Raize.
32CARS.ru вчера в 04:59
Армия и оружие

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Начальный этап испытаний предусматривает два пуска ракеты с массогабаритным макетом боевой части из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке, сказал один из собеседников «Ведомостей»: планируется провести не менее пяти пусков.
Ведомости 17:11
Космос

Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе

Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Life.ru 11:00
Политика

Резолюцию об импичменте Трампа представили в Конгрессе США

Расследование с целью импичмента президента США Дональда Трампа должно быть продолжено в нескольких комитетах Конгресса.
Росбалт 16:58
Политика

Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
Спорт

WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года

В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08
Политика

Активисты в Киеве провели митинг против разведения сил в Донбассе

У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начался митинг против разведения сил в районе поселка Золотое в Донбассе.
РИА Новости 15:32
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости 06:03
Политика

Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании

Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
РБК 17:14
Политика

Конгрессмены США одобрили санкции против Турции

Как передает ТАСС, Белый дом, по мнению конгрессменов, также обязан ввести санкции в отношении Анкары в связи с покупкой этой страной зенитных ракетных комплексов С-400.
Российская газета 18:02
Общество

Профессор ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов уточнил, что имел в виду, когда назвал русский язык "убогим".
РИА Новости 16:20
Происшествия

Самолет упал на жилой дом в США

В штате Нью-Джерси легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего начался пожар.
Газета.Ru 13:29
Религия

ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью

Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
РБК 14:20
Наука

Нарциссизм защищает от развития стресса и депрессии

Результаты исследования, которое было проведено с участием 700 человек в ирландском Университете Квинс в Белфасте, показали, что люди с нарциссическими чертами ментально более устойчивы.
Вечерний курьер 08:53
Теннис

Медведев проиграл Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже

На «Мастерсе» в Париже россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, не смог пробиться в третий раунд соревнований.
Чемпионат 16:50
Экономика

Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России

Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК вчера в 17:00
Кино

Сценаристы «Игры престолов» признали свои ошибки в работе над сериалом

Сценаристы популярного сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс признались в своей некомпетентности.
Life.ru вчера в 18:46
Происшествия

Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа

Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 09:03
Авто

Первые изображения новой Kia Optima появились в Сети

Главным отличием следующей генерации Optima от актуального поколения станет большая решетка радиатора — то, что китайские покупатели любят видеть на своих машинах.
SpeedMe 00:46
Армия и оружие

Стало известно о столкновениях армий Сирии и Турции

Lenta.ru 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное