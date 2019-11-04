Общество
Lenta.ruНайдены способы похудеть без физических упражнений
Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения. Рекомендации опубликовал портал Food.news. Для того чтобы похудеть, необходимо увеличить в рационе количество богатых белком продуктов, таких как мясо, птица, рыба.
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«Регулярный сон и горсть орехов»: Диетологи назвали способы похудения без спорта
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