Общество

Lenta.ruLenta.ruНайдены способы похудеть без физических упражнений

Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения. Рекомендации опубликовал портал Food.news. Для того чтобы похудеть, необходимо увеличить в рационе количество богатых белком продуктов, таких как мясо, птица, рыба.
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Названы пять простых способов избавиться от жира без упражнений

Российская газетавчера в 23:20

Названы способы похудения без спорта

Газета.Ru01:00

Раскрыты пять простых способов похудеть без спорта

РЕН ТВ00:18

Названы способы похудения без спорта

Известия02:13

Найдены способы похудеть без физических упражнений

Lenta.ru01:11

«Регулярный сон и горсть орехов»: Диетологи назвали способы похудения без спорта

Комсомольская правда02:34

Эксперты назвали простые способы избавления от жира без упражнений

Народные новости00:51
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Политика

Песков: Россия не отказывается от транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывается от транзита газа через Украину, но не может этого делать без соответствующего желания Киева.
МИР 24 вчера в 12:27
Шоу-бизнес

Адвокат Максима Фадеева переживает за его здоровье

Как сообщает РИА ФАН, адвокат добавил также, что Фадеев "тяжело переносит предательство друзей" - например, конфликт с Наргиз Закировой, для которой он многое сделал, но которая позволила себе резкие высказывания о нем. 30 октября Максим Фадеев объявил о том, что его компания MALFA разрывает контракты со всеми артистами, чтобы "реструктуризировать лейбл".
Ридус вчера в 14:45
Шоу-бизнес

Агент Александра Семчева опровергла информацию о его госпитализации

Газета.Ru 01:08
Религия

Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Общество

Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США

Известия вчера в 21:57
Происшествия

Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина

Газета.Ru вчера в 16:46
Армия и оружие

В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии

Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
RT на русском вчера в 22:58
Технологии

Samsung сворачивает разработку собственных ядер для мобильных платформ

По сообщениям сетевых источников, южнокорейская компания Samsung в ближайшее время действительно закроет подразделение, занимавшееся модернизацией ядер ARM для собственных мобильных чипов.
3DNews вчера в 05:30
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Футбол

Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона

Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Музыка

Главные награды MTV EMA получили Билли Айлиш и Тейлор Свифт

Главные награды на церемонии MTV Europe Music Awards, проходившей в испанской Севилье, получили американские певицы Билли Айлиш и Тейлор Свифт, а также канадский исполнитель Шон Мендес.
Аргументы и Факты 00:06
Шоу-бизнес

Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
Общество

«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома

«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к Газпрому на сумму 12 млрд долларов, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Взгляд.ру 02 ноября в 10:32
Происшествия

Рейс «Уральских авиалиний» Москва — Душанбе вынужденно сел в Ташкенте

РИА Новости 00:23
Происшествия

В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки.
REGNUM 02 ноября в 11:30
Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва вчера в 03:53
Единоборства

Ковалёв нокаутом проиграл Альваресу

С. Ковалёв проиграл нокаутом бой С. Альваресу, пропустив решающий удар в 11-м раунде и лишился пояса чемпиона мира WBO в полутяжёлой весовой категории.
Хорошие новости вчера в 01:30
Космос

«Спектр-РГ» начнёт выполнение основной научной программы до конца года

REGNUM 01 ноября в 23:52
Шоу-бизнес

Маргарита Терехова перестала узнавать родственников

Медики не дают положительных прогнозов, однако уверяют родственников Тереховой в том, что они общими усилиями могут замедлить прогрессирование болезни.
Bimru.ru вчера в 10:05
Кино

Мировые сборы «Джокера» превысили отметку в 900 млн долларов

Мировые сборы триллера Тодда Филлипса «Джокер» составили более 900 миллионов долларов.
iReactor вчера в 05:12
Общество

Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд

Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Общество

Россиянин Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, вернулся в Москву

Комсомольская правда 02 ноября в 08:35
Автоспорт

Квята оштрафовали во второй гонке подряд

Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия вчера в 17:48
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02 ноября в 01:00
Политика

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Происшествия

Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей

RT на русском вчера в 20:34
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию без сознания

По информации СМИ, дочь Евы Польны и Дениса Клявера срочно госпитализировали сегодня днем в одну из подмосковных клиник.
Блокнот.ру вчера в 15:58
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, где убили ребенка

Охранник детсада в Нарьян-Маре, где 31 октября был убит шестилетний мальчик, арестован судом.
БИЗНЕС Online 02 ноября в 07:31
Экономика

Газпромбанк снизил ставки по ипотеке

"С 1 ноября Газпромбанк снизил ставки по основным ипотечным программам на 0,2-0,6 процентного пункта", - сообщили в банке.
РИА Новости 01 ноября в 01:31
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