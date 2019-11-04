Общество
Lenta.ruНайдены способы похудеть без физических упражнений
Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения. Рекомендации опубликовал портал Food.news. Для того чтобы похудеть, необходимо увеличить в рационе количество богатых белком продуктов, таких как мясо, птица, рыба.
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Общество
Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
Известия вчера в 21:57
Политика
Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США.
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Сергей Ковалев проиграл нокаутом бой Саулю Альваресу
Российский боксер Сергей Ковалев проиграл бой мексиканцу Саулю Альваресу и лишился чемпионского титула в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:48
Футбол
«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера
Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Чемпионат вчера в 14:58
Армия и оружие
Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю
Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия 02 ноября в 21:43
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Балотелли поблагодарил за поддержку в расистском скандале
Газета.Ru вчера в 19:28
Здоровье
Диетологи советуют есть гранаты для профилактики онкологии
Вести Подмосковья 01 ноября в 02:53
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
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Газета.Ru вчера в 23:58
Экономика
WSJ: Минюст США подозревает Under Armour в махинациях с финотчетностью
Министерство юстиции США проводит расследование в отношении производителя экипировки и спорттоваров Under Armour, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Ведомости 03:59
Армия и оружие
Киев назвал провокацией готовность ДНР развести войска
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвали провокацией сообщения о готовности ополченцев Донбасса развести силы в районе Петровского.
Lenta.ru 03:14
Политика
Трамп анонсировал подписание торгового соглашения с КНР
Хозяин Белого дома Дональд Трамп выразил надежду, что торговое противостояние между США и Китаем будет завершено в ближайшее время, и стороны смогут завизировать первую часть договоренностей о новых правилах торговли.
Век 03:33
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru 02 ноября в 13:29
Общество
Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством
Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов.
Коммерсантъ 01:48
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет человека продукты
Какие продукты помогут поддержать иммунитет в осенне-зимний период, рассказали диетологи.
Петербургский дневник вчера в 01:20
Игры
Вестерн «Red Dead Redemption 2» для компьютеров показал новый трейлер
Компания Rockstar объявила о минимальных и рекомендуемых системных требованиях для вестерна «Red Dead Redemption 2», запуск компьютерной версии которого намечен на 5 ноября.
Ридус 31 октября в 17:43
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Культура
Путин высоко оценил экспонаты выставки «Память поколений»
Российская газета 03:45
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные
Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное "Картошка" - 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами - шесть часов.
ТАСС 02:40
Происшествия
Еще одного подозреваемого в убийстве подростка задержали в Забайкалье
27 октября несколько подростков ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья.
РБК 04:03
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Плохое самочувствие не позволило актеру Василию Лановому доиграть спектакль «Последние луны» вечером 3 ноября.
Известия вчера в 19:06
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Кино
Названы самые жуткие монстры в истории кино
Life.ru 02 ноября в 08:07
Общество
Медведев поздравил россиян с Днём народного единства
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей России с Днём народного единства.
Life.ru 02:37
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Политика
Медведев выступит на Восточноазиатском саммите
В Бангкоке стартовал Восточноазиатский саммит. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.
ТВ Центр 03:05
Культура
Долг государству не вернули 24 кинокомпании
В черном списке Министерства культуры могут оказаться 24 российские кинокомпании, которые не вернули долг государству.
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