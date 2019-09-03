В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими. Спустя несколько часов поисково-спасательной операции были обнаружены тела четырех погибших.

Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

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