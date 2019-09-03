Происшествия

ИзвестияИзвестияНайдены тела 25 погибших при пожаре на яхте в Калифорнии

Коммерческое судно Conception должно было отправиться с экскурсией для дайверов по живописным местам. Пожар на судне, стоявшем на якоре, начался в ночь на понедельник, 2 сентября. На яхте находились 39 человек, пять членов экипажа спаслись, так как несли вахту и не спали.
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