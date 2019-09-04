Происшествия
Lenta.ruНайдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника издания, обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. Официально информация пока не подтверждена.
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Политика
Deutsche Welle заявила о невмешательстве во внутренние дела РФ
Немецкая газета Deutsche Welle отказалась содействовать расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, которым занимается соответствующая комиссия в Госдуме, однако готова к диалогу.
REGNUM 00:40
Экономика
Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год
На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.
Газета.Ru 12:41
Происшествия
Разбившийся российский штурмовик Су-25 был исправен
Российский самолет Су-25, который рухнул в Ставропольском крае, по предварительной информации, был технически исправен.
Lenta.ru 11:03
Футбол
Джан возмущён решением «Ювентуса» не заявлять его на Лигу чемпионов
Немецкий полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан крайне раздосадован и возмущён решением клуба не включать его в состав на матчи Лиги чемпионов.
Чемпионат 06:12
Происшествия
Блогер Синица оспорит приговор за твит о детях силовиков
Росбалт вчера в 04:46
Авто
Porsche представила первый электромобиль бренда
Porsche представила серийную версию первого электромобиля бренда, седана Taycan.
Ведомости 10:15
Политика
Правительство порекомендовало Зеленскому уволить Кличко
Кабинет министров Украины направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
Вести.Ru 08:52
Происшествия
Ребёнок выжил после падения с 10 этажа в Подмосковье
По данным ведомства, девочка находилась под присмотром бабушки, а оставшись в комнате одна, самостоятельно вышла на балкон, забралась на стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа.
REGNUM 11:24
Кино
Вышел дебютный трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом
Культуромания 12:40
Здоровье
Женщина приняла опухоль мозга у дочери за аллергию
Gazeta.SPb 00:54
Политика
Киев предложил России вернуться к работе в СЦКК
Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости 12:12
Гаджеты
Утверждены спецификации стандарта USB4
Некоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила спецификации стандарта USB4.
News.ru 08:55
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Происшествия
Пилот, посадивший A321 в кукурузном поле, возвращается к полетам
Дамир Юсупов вновь будет управлять самолетами начиная с текущей недели Пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов с текущей недели возвращается к полетам, сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу компании.
АМИТЕЛ вчера в 21:15
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Политика
Путин и Моди осмотрели выставку «Улица Дальнего Востока»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока", организованную на острове Русский в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), в частности, они посетили павильон Бурятии, где на входе их встретили артисты в национальных костюмах и показали, как проводится традиционный бурятский ритуал для защиты от злых духов.
РИА Новости 10:34
Общество
В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья
По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.
Коммерсантъ 09:31
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Петербургский СКА в овертайме переиграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 12:51
Политика
Песков оценил ситуацию с поставками С-400 в Индию
Российская газета 12:39
Общество
The Economist назвал Вену лучшим городом для жизни
Аналитики признали Вену лучшим городом для жизни, за ней следуют Мельбурн и Сидней.
Интерфакс 06:37
Происшествия
Задержан житель Кабардино-Балкарии, обстрелявший съемочную группу
Стрелок палил по колесам автомобилей и успел перепугать актеров на съемочной площадке, но никого из них во время инцидента не ранило, сообщил режиссёр.
REGNUM 13:06
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Единоборства
Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.
RT на русском 12:12
Баскетбол
Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира
Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.
Советский спорт 10:36
Политика
Кремль отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга заявил о прогрессе в процессе подготовки обмена с Украиной удерживаемыми лицами.
Rambler News Service 02:51
Экономика
Путин оценил рост цен на авиабилеты
Президент Владимир Путин указал главе "Аэрофлота" Виталию Савельеву на рост цен авибилетов, который опережает инфляцию, передает агентство ТАСС, "Виталий, больше инфляции — 7% рост !"
РБК 09:10