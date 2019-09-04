Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНайдены тела пилотов взорвавшегося Су-25

Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника издания, обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. Официально информация пока не подтверждена.
Читать в источнике
Комментировать148

Подробнее о событии

СМИ сообщили подробности о пилотах разбившегося Су-25УБ

Известия14:34

Разбившийся российский штурмовик Су-25 был исправен

Lenta.ru11:03

Летчик-испытатель заявил об уникальных возможностях катапультирования из Су-25

Взгляд.ру11:34

СМИ узнали имена погибших на Ставрополье пилотов Су-25

РИА Новости12:13

Названы имена погибших при крушении Су-25 на Ставрополье летчиков

РЕН ТВ05:28

В МО РФ подтвердили гибель пилотов Су-25УБ: Не успели катапультироваться

Life.ru06:08

Летчик-испытатель рассказал об особенностях системы катапультирования в штурмовиках Су-25

ТАСС11:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
Армия и оружие

У границ России нашли тайную базу спецназа США

Lenta.ru 13:57
Экономика

Дорогие сувениры в честь получения Украиной томоса никто не купил

Памятная монета по случаю получения Православной церковью Украины (ПЦУ) томоса об автокефалии не вызвала интереса у украинских покупателей.
Lenta.ru 10:39
Происшествия

В суд Петербурга передали дело о врачебной ОПГ

Доктора брали деньги с летчиков, чтобы ускорить прохождение комиссий В среду, 4 сентября, В Московский районный суд передали дело о мелких коммерческих подкупах.
АиФ Санкт-Петербург 12:35
Волейбол

Российские волейболистки проиграли итальянкам в четвертьфинале ЧЕ

РИА Новости 14:18
Здоровье

Главный онколог Минздрава РФ назвал основные факторы развития рака

Как сообщает портал "Научная Россия", Каприн также рассказал о появлении первого в РФ ионного центра.
Российская газета 14:13
Транспорт

Минтранс предложил отменить досмотр на внутренних транзитных рейсах

Минтранс планирует отменить предполетный досмотр на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров, соответствующие изменения направлены на согласование в ведомства.
РБК 09:38
Политика

Джузеппе Конте сформировал новое правительство Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, вновь возглавивший кабмин страны, сформировал новое правительство.
РБК 10:43
Политика

Украинский язык сочли выдуманным

Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей.
Lenta.ru 13:40
Политика

Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Донбасс

Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации сторон.
Газета.Ru 14:29
Кино

Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом

Российская газета 14:25
Космос

Первый отель в космосе может заработать уже в 2025 году

Туристы смогут заселить номера-модули в космическом пространстве уже в 2025 году.
Экономика сегодня 02 сентября в 02:02
Хоккей

Хоккеисты «Спартака» обыграли на выезде «Локомотив»

В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Локомотивом" и московским "Спартаком".
Вести.Ru 14:26
Политика

В России медработников обеспечат бесплатным жильем

В России медицинский работники и сотрудники скорой помощи смогут получить бесплатное служебное жилье.
Медпульс вчера в 12:29
Общество

Мединский назвал взрослых читателей комиксов «убожеством»

Министр культуры России Владимир Мединский назвал чтение комиксов среди взрослых людей "убожеством".
Газета.Ru 14:03
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика

Кличко назвал незаконным решение о его увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Шоу-бизнес

40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз

Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
Woman.ru 02:18
Общество

Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг

Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Происшествия

Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах

Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Здоровье

В Камышинском районе ликвидирован очаг африканской чумы

Вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в ЛПХ в селе Лебяжье.
Крестьянская жизнь 10:18
Политика

Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой

Бывший глава МИД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма.
RT на русском 13:57
Происшествия

Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области

Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.
ТАСС 11:33
Политика

Трамп не исключил встречи с Роухани на полях Генассамблеи ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях ГА ООН в сентябре.
РИА Новости 13:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съемочной группы

В городе Прохладном Кабардино-Балкарии мужчина обстрелял автомобиль съемочной группы фильма "Чики".
Российская газета 14:38
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске

REGNUM вчера в 06:58
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:01
Происшествия

Преступления банды российских подростков заинтересовали главу СКР

При наличии оснований материалы в отношении несовершеннолетних будут переданы из органов внутренних дел в производство СКР.
Lenta.ru 13:53
Политика

Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о них, сообщается на сайте парламента.
РИА Новости 05:41
Экономика

ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско

Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета 04:08
ещё по теме
Главное