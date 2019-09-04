Происшествия
Lenta.ruНайдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника издания, обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. Официально информация пока не подтверждена.
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Поисковики обнаружили парашюты летчиков разбившегося на Ставрополье штурмовика
Блокнот Ставрополь01:58
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Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Глава Минздрава отметила, что скорость увеличения продолжительности жизни в России превышает все известные мировые показатели.
Вести.Ru 01:18
Политика
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek.
Lenta.ru вчера в 21:19
Экономика
Орешкин: МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц
Минэкономразвития РФ предлагает в несколько раз снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, сообщил глава ведомства Максим Орешкин.
Российская газета 03:52
Общество
В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой
До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.
Lenta.ru вчера в 11:09
Здоровье
Назван напиток, который легко может довести до рака здорового человека
Масштабное исследование с участием более 450 тысяч человек показало, что люди, употребляющие два стакана газировки и более ежедневно, имеют более высокий риск преждевременной смерти от разных заболеваний по сравнению с теми, кто позволяет себе стакан напитка реже, чем раз в месяц.
Российская газета 00:04
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Экономика
Пятизвездочный отель на Камчатке появится в начале 2021 года
Российская газета 01:47
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
В Волгоградской области перевернулся пассажирский автобус
По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля enault Sandero выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с рейсовым автобусом, направлявшимся из Москвы в Элисту.
REGNUM 02:19
Армия и оружие
Стоимость бронеавтомобиля «Тайфун» для российской армии снизили на 30%
Производителю бронеавтомобилей "Тайфун" - компании "Ремдизель" удалось снизить цену этой машины для Минобороны РФ на 30% за счет упрощения сложных систем и замены подвески, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия Игорь Зарахович.
РИА Новости 02:22
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
Доплаты работникам первичной медпомощи предложил ввести президент РФ Владимир Путин. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил сайт Кремля.
Известия вчера в 23:58
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Политика
Путин пригласил Моди в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди в Москву на празднования в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Известия 03:31
Армия и оружие
ООН обвинила стороны конфликта в Йемене в военных преступлениях
Правозащитники ООН обвинили Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, правительство Йемена, а также повстанцев-хуситов в военных преступлениях, об этом 3 сентября сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM вчера в 08:42
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Поединок длился 2 часа 34 минуты. Медведев допустил 12 двойных ошибок против четырех у Вавринки, а также 36 невынужденных против 38.
РБК вчера в 17:08
Политика
СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
Российские следователи заочно предъявили обвинение еще одному гражданину Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сообщила журналистам в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 03:26
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз
Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.
Woman.ru 02:18
Политика
Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
Газета.Ru вчера в 07:59
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
«Умное голосование» предполагает, что москвичи должны проголосовать за того, кого предложит Навальный, чтобы в Мосгордуму прошли как можно меньше тайных и явных представителей «Единой России» – кандидатов от власти.
Ведомости вчера в 08:16
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Происшествия
Иномарка врезалась в остановку в Пскове
В Пскове мужчина на иномарке врезался в остановку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГАИ.
Газета.Ru 03:10
Происшествия
Пьяный житель Хабаровска выстрелил в ребенка из-за шума во дворе
В Хабаровске пьяный мужчина выстрелил в ребенка из винтовки из-за шума во дворе.
Известия 03:51
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.
Газета.Ru вчера в 10:48
Музыка
Михаил Боярский презентовал новый клип «Хорошего Питера»
Михаил Боярский в эфире телеканала «78» презентовал свой новый клип на композицию «Хорошего Питера».
Культуромания 01:13
Футбол
Первое интервью легендарного агента Мамуки: «Где, у кого и что я купил? Игры – разве огурцы на рынке?»
Одной из первых сделок агента был переход Давида Чаладзе в казанский клуб.
Спорт БИЗНЕС Online 00:00
Культура
В Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников» КВН
3 сентября впервые в Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников» победителей Высшей лиги КВН разных лет, сообщает ЕТВ.
ТагилСити.ру 00:25