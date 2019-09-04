Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНайдены тела пилотов взорвавшегося Су-25

Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника издания, обнаружены тела пилотов Юрия Б. и Артема Л. Официально информация пока не подтверждена.
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