Происшествия
ИзвестияОбнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Отмечается, что убитые были знакомы с другими участниками террористического сообщества. Ранее интернет-издание «Медуза» опубликовало монолог фигуранта дела «Сети» Алексея Полтавца, который признался в убийстве Левченко и Дорофеева.
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Культура
Фестиваль граффити «Культурный код» пройдет в Челябинске
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.
Шоу-бизнес
Литвинова рассказала Собчак про отношения с Земфирой и Сурковым
Актриса и режиссер Рената Литвинова в интервью Ксении Собчак рассказала об отношениях с певицей Земфирой.
Общество
Емельяненко извинился за оскорбления Канделаки вместе с Кадыровым
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко извинился за оскорбления в адрес генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки.
Наука
Предложен кандидат на роль темной материи
Приятной особенность гипотезы является то, что она не требует введения новых сущностей: темная материя оказывается состоящей из таких же кварков, как и обычная, только что скомбинированных иначе.
Политика
Рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Футбол
Федун об игре с ЦСКА: в «дерби всея Руси» ждём шикарной игры
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что встреча его команды со столичным ЦСКА может называться "дерби всея Руси", в которой он ждёт шикарной игры.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Гаджеты
Финдиректор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс
В мобильном сегменте уже достаточно долго присутствуют 10-нанометровые процессоры Intel. Серверные 10-нм решения появятся в этом году.
Общество
Протоиерей Смирнов призвал оставить девочек без школьного образования
Протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно получать школьное образование.
Общество
СМИ узнали о плане «Б» мэрии Москвы на случай коронавируса
Мэрия Москвы разработала программу профилактики коронавируса в столице, утверждает Би-би-си, называя документ «планом Б».
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Болельщики «Ахмата» и «Зенита» подрались на стадионе в Грозном в конце матча Кубка России.
Общество
ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии
По инициативе Минтруда граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии.
Политика
«Не переходите на личности»: Зеленский отказался пожать руку депутату
Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Алексею Гончаренко после того, как тот раскритиковал главу государства на заседании парламента.
Авто
Hyundai представила концепт нового электрокара Prophecy
Компания Hyundai представила концептуальную электрическую модель Prophecy, что в переводе означает «Пророчество».
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
Футбол
Игроки «Барселоны» утратили доверие к Сетьену
Футбол
Определились соперники сборной России по футболу в Лиге наций
Футбольная сборная России сыграет с национальными командами Сербии, Турции и Венгрии в Лиге наций УЕФА.
Космос
Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Политика
Рада 5 марта проведет заседание для вынесения недоверия генпрокурору
Верховная рада Украины в четверг соберется на внеочередное заседание для вынесения недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
Шоу-бизнес
СМИ выясняют местонахождение Заворотнюк
Актриса может находиться в своей московской квартире Поклонники Анастасии Заворотнюк уже не первый месяц гадают, где же сейчас находится их любимица и как ее здоровье.
Здоровье
В регионах России решили бороться с коронавирусом, как с чумой
В регионах РФ госучреждения закупают противочумные комплекты, маски и мыло для противодействия коронарной инфекции.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали Таисию Повалий на новом фото
Поклонники признаются, что с трудом узнали в ней знаменитую певицу.
Музыка
Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России
Здоровье
Деревянный бокс и советское оборудование: как лечат больного коронавирусом на Украине
Госпитализированный с коронавирусом житель Черновцов чувствует себя лучше, сообщает сегодня пресс-служба облгосадминистрации.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.