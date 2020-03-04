Происшествия

ИзвестияИзвестияОбнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Отмечается, что убитые были знакомы с другими участниками террористического сообщества. Ранее интернет-издание «Медуза» опубликовало монолог фигуранта дела «Сети» Алексея Полтавца, который признался в убийстве Левченко и Дорофеева.
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СК показал видео с места обнаружения тела знакомой фигурантов дела «Сети»

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Следственный комитет показал видео с места, где обнаружили останки, предположительно знакомой фигурантов дела «Сети» Екатерины Левченко

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RT на русском12:33

В Рязанской области найдены останки, которые могут принадлежать пропавшей Екатерине Левченко

Эхо Москвы09:02

Под Рязанью нашли труп: предположительно, Кати Левченко, связанной с делом «Сети»

Znak.com08:52
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