Происшествия
Газета.RuНайдены возможные останки знакомой фигурантов дела «Сети»
В Рязанской области найдены человеческие останки, которые, предположительно, могут принадлежать Екатерине Левченко - знакомой фигурантов дела "Сети", бесследно пропавшей весной 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку боевиков на Саракиб в Идлибе
Атакую вооруженных террористических групп на Саракиб отбила Сирийская арабская армия (САА) 4 марта, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Экономика
Глава МВФ рассказала о влиянии коронавируса на рост мировой экономики
Если раньше фонд в своих прогнозах ориентировался на так называемый базовый сценарий, то теперь речь идёт о "более всеобъемлющем эффекте, как на экономику Китая, так и на глобальную экономику", уточнила глава МВФ.
Гаджеты
WhatsApp для Android и iOS получил долгожданную тёмную тему
В официальном блоге разработчики WhatsApp отмечают, что тёмная тема являлась одной из самых востребованных среди пользователей функций.
Политика
Кандидат в премьеры Украины назвал приоритеты правительства
Кандидат на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что главным в работе нового правительства должно быть укрепление национальной обороны, завершение войны в Донбассе и «возвращение Крыма».
Политика
Зеленский предложил кандидатуры глав МИД и Минобороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить на пост главы МИД Дмитрия Кулебу, а на пост министра обороны — генерал-лейтенанта в отставке Андрея Тарана.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Армия и оружие
МО РФ обвинило Турцию в содействии террористам — эксперт
«Министерство обороны Российской Федерации фактически обвинило Турцию в содействии террористической деятельности», — так эксперт Института информационных войн Владимир Васильев прокомментировал официальное заявление российского военного ведомства от 4 марта по ситуации в сирийском Идлибе.
Футбол
Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили потасовку
Футболисты московских "Спартака" и ЦСКА устроили потасовку сразу после окончания первого тайма в матче 1/4 финала Кубка России.
Гаджеты
Xiaomi показала новую функцию камерофона Xiaomi Mi 10 Pro
Ранее генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, после повторного тестирования смартфона Xiaomi Mi 10 Pro специалистами лаборатории DxOMark его оценка будет улучшена, а теперь он продемонстрировал одну из новых функций устройства.
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Политика
Кремль не считает термин «государствообразующий народ» ущемлением прав
Песков назвал опасения подобного толка «безосновательными».
Происшествия
Обвиняемый в угрозах судье написал потерпевшему письмо с извинениями
Повар из Воронежа Михаил Квасов, обвиняемый в угрозах судье Тверского суда Москвы Станиславу Минину, написал потерпевшему письмо с извинениями.
Футбол
«Зенит» обыграл «Ахмат» и пробился в полуфинал Кубка России
В поединке 1/4 финала Кубка России санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу над "Ахматом".
Происшествия
В подмосковной больнице усилили охрану после побега пациента
Пациент с признаками респираторного заболевания, прибывший из Италии, все же сбегал из Домодедовской больницы, сейчас мужчину вернули и усилили охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии, сообщили в минздраве Подмосковья.
Футбол
Неймар может расторгнуть контракт с «ПСЖ» в одностороннем порядке
Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар может расторгнуть контракт в одностороннем порядке этим летом.
Политика
Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию вокруг Идлиба
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг сирийского Идлиба и ряд вопросов российско-турецких отношений в контексте намеченных на четверг переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Футбол
Алана Мамаева рассказала, как тюрьма изменила ее мужа
Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана рассказала, что тюрьма пошла на пользу ее мужу и позволила сохранить их союз.
Общество
Компанию Puma обвинили в создании кроссовок с портретом Гитлера
Кроссовки Storm Adrenaline Puma были представлены осенью 2019 года. Модель предлагается по стоимости 4990 рублей.
Происшествия
В Твери не подтвердился случай возможного заражения коронавирусом
В Твери не подтвердился случай возможного заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Политика
Рада утвердила новый состав правительства Украины
Верховная рада Украины в ходе голосования утвердила новый состав правительства страны, который был предложен новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Энергетика
Новак покинул мониторинговый комитет ОПЕК+ до его завершения
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ до его официального завершения.
Экономика
Путин рассказал о причинах стагнации реальных доходов россиян
Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.