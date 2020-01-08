Происшествия

BFM.ruBFM.ruОбнаружены «черные ящики» разбившегося Boeing в Иране

Спасатели обнаружили второй «черный ящик» разбившегося в Тегеране Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ («Международные авиалинии Украины»). Все необходимые данные собраны, ведется расследование, сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать33

Подробнее о событии

Найдены все черные ящики упавшего в Иране украинского самолета

Lenta.ru05:36

Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета

Газета.Ru01:23

Найдены черные ящики разбившегося в Иране украинского самолета

РИА Новости04:15

Обнаружен второй черный ящик разбившегося в Тегеране самолета

ТАСС05:03

Корпорации Boeing отказали в передаче чёрных ящиков с разбившегося борта

REGNUM05:42

Найден второй черный ящик разбившегося в Иране Boeing 737

РЕН ТВ05:23

Черный ящик разбившегося в Тегеране самолета передали специалистам

Комсомольская правда00:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Происшествия

Два человека не сели на потерпевший катастрофу в Иране самолет

Российская газета 06:06
Происшествия

Украинец спасся, решив вылететь из Тегерана на день позже

Украинец, международный обозреватель, Андрей Бузаров остался в живых, не полетев сегодня из Тегерана в Киев на рейсе "Международный авиалиний Украины".
Московский Комсомолец 07:02
Политика

Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле

В Стамбуле начались переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.
РИА Новости 06:48
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 06:29
Армия и оружие

Опубликовано новое видео ракетного удара Ирана по базе США

Ранее сообщалось, что Иран не собирался убивать американских военных, нанося ракетный удар по американским базам в Ираке.
Lenta.ru 07:11
Происшествия

Суд над Сергеем Ковалевым перенесли во второй раз

ProstoProSport 06:14
Происшествия

Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах

Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.
Вести.Ru 01:43
Гаджеты

В Сети раскрыт дизайн iPhone SE 2, нового смартфона Apple

МедиаПоток 06:20
Армия и оружие

Иран предупредил Ирак о ракетном ударе по американским военным

Власти Ирака получили предупреждение от Ирана о готовящемся ракетном ударе по американским военным объектам.
Lenta.ru 06:56
Происшествия

В Москве таксист избил подростка

В Москве водитель такси избил 14-летнего подростка.
Газета.Ru 04:59
Хоккей

Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ

РИА Новости 03:58
Технологии

Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год

Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Давыдов.Индекс вчера в 10:03
Футбол

Футболист РПЛ лишился работы из-за проблем с алкоголем

«Ростов» разорвал соглашение с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за проблем последнего с алкоголем.
Lenta.ru 07:06
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59

В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
РБК 05 января в 12:27
Армия и оружие

США начали переброску бомбардировщиков В-52 поближе к Ирану

ВВС Соединенных Штатов перебросили сразу несколько своих стратегических бомбардировщиков В-52 поближе к границам Ирана после инцидента, в котором был убит генерал Касем Сулеймани, и роста напряженности в регионе в связи с этим.
Дни24 вчера в 10:22
Политика

Украина приостановила полеты над Ираном

Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Вести.Ru 05:40
Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета нашли записку с мольбой

Lenta.ru 02:36
Общество

В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»

РИА Новости 06 января в 16:45
Происшествия

Несколько человек погибли в ДТП в Подмосковье

Два легковых автомобиля столкнулись в Подмосковье, есть погибшие и пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфакс 06:27
Происшествия

Житель Петербурга два года хранил труп на балконе, пишут СМИ

Владелец помещения более двух лет хранил тело на балконе. Кем ему приходится умерший, не сообщается. Следственный комитет начал проверку.
РИА Новости 05:28
Футбол

Сборная России поздравила Евсеева

Сборная России на своей странице в соцсети поздравила известного игрока, а также вспомнила знаменитый гол Евсеева в ворота сборной Уэльса (1:0).
Sport.ru 06:29
Общество

Правительство утвердило правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фототоваров и парфюмерной продукции.
Газета.Ru 04:16
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться пожилым людям

Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию для пожилых людей.
News.ru 06 января в 23:31
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Авто

Toyota вернет кроссовер Venza в линейку моделей

Toyota Venza не пользовалась особой популярностью: неформатный кроссовер ушёл с российского рынка в 2016 году, производство для США прекратилось три года назад, но теперь, похоже, компания готова вернуть модель в строй.
Российская газета 04:30
Армия и оружие

Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана

Европейские государства НАТО ожидают реакцию США на ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке.
ТАСС 04:12
Авто

Sony представила электрокар Vision-S

Компания Sony по-настоящему удивила сообщество, представив концептуальный автомобиль под названием Vision-S, работающий полностью на электроэнергии, на выставке бытовой электроники (CES).
Pnzdrive вчера в 02:46
Общество

Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей

Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
ТАСС вчера в 05:45
ещё по теме
Главное