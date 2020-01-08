Происшествия
BFM.ruОбнаружены «черные ящики» разбившегося Boeing в Иране
Спасатели обнаружили второй «черный ящик» разбившегося в Тегеране Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ («Международные авиалинии Украины»). Все необходимые данные собраны, ведется расследование, сообщает РИА Новости.
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