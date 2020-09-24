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Известия
Известия

Найти склад: зарубежным онлайн-магазинам предрекли снижение цен

Есть в наличии Стоимость товаров из зарубежных онлайн-магазинов может сократиться на 10%, сказал "Известиям" председатель Совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров. Это произойдет, когда в России начнет развиваться сеть бондовых складов.В источнике
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Известия

Бизнес прогнозирует снижение цен на товары из зарубежных интернет-магазинов

Цены на товары из зарубежных интернет-магазинов могут снизиться на 10%. Об этом «Известиям» рассказал председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров. Это произойдет, когда в России начнет развиваться сеть бондовых складов.
Известия17:45
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АБН

Товары иностранных интернет-магазинов могут подешеветь в России

АБН02:13
News.ru

В РФ ожидают падение цен на товары иностранных онлайн-магазинов

News.ru20:15
Известия

Бизнес прогнозирует снижение цен на товары из зарубежных интернет-магазинов

Известия17:45
Газета.Ru

В России прогнозируют падение цен на товары зарубежных онлайн-магазинов

Газета.Ru19:01
ФедералПресс

В России спрогнозировали снижение цен на товары из-за рубежа

ФедералПресс18:31
РЕН ТВ

Товары из зарубежных интернет-магазинов станут доступнее для россиян

РЕН ТВ18:21
Телеканал 360°

Иностранным онлайн-магазинам предрекли снижение цен. Россияне смогут сэкономить до 10%

Телеканал 360°19:51

В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 212 новых случаев в 84 регионах, в Москве - 1 560 новых пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
Интерфакс03:43
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РИА Новости07:30