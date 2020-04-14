Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПомпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса

Вашингтон сожалеет, что Пекин не предоставил своевременно информацию о коронавирусе нового типа, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью германской газете Bild. При этом он не ответил на вопрос, кто должен нести ответственность за ущерб от пандемии в мире.
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Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса

Газета.Ru02:32

Помпео заявил, что виновники распространения коронавируса понесут ответственность

Московский Комсомолецвчера в 22:54

Помпео заявил, что Китай не сразу предоставил данные о коронавирусе

ТАССвчера в 14:43

Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса

Известиявчера в 21:45

Помпео заявил, что виновные в пандемии будут привлечены к ответственности

РИА Новостивчера в 20:46

Помпео заявил, что ответственность за пандемию надо обсуждать глобально

REGNUMвчера в 15:05

Помпео уверен, что виновные в распространении COVID-19 понесут ответственность

Интерфаксвчера в 22:12
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 05:10, Ашберн
Общество

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
4,2K
Общество

Мишустин приостановил ограничение на торговлю медицинскими масками

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление (копия есть у РБК), которое вводит временный мораторий на правительственное решение от 6 апреля о введении ограничений на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей и комплектами защитной одежды.
РБК 04:35
3,4K
Происшествия

В Томской области выявили ещё четыре случая заражения коронавирусом

Ещё четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Томской области, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в региональной администрации.
REGNUM вчера в 06:54
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Экономика

В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
Общество

Китай проводит клинические испытания трех вакцин от коронавируса

17 марта власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний первой в стране вакцины от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
ТАСС 04:09
Общество

Почти у 80 граждан КНР выявили коронавирус по возвращении из России

За истекшие сутки в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, коронавирус подтвержден еще у 79 граждан КНР, прибывших из России, сообщил провинциальный Комитет здравоохранения.
Интерфакс вчера в 21:29
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Общество

МЧС России доставит в Сербию средства защиты от коронавируса

МЧС России отправит в Сербию средства защиты, в том числе комбинезоны, для борьбы с коронавирусом.
Известия 02:51
3
Общество

Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции

Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
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Общество

В Москве около 7 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся на дому

Около 7 тыс. человек лечатся от коронавирусной инфекции на дому в Москве.
ТАСС 04:29
2
Происшествия

На Кубани коронавирус подтвердили у пяти человек

Краснодар, 14 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе.
REGNUM 04:20
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Общество

«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты

Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС вчера в 19:33
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Экономика

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
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Гаджеты

Windows интегрировалась со смартфонами Samsung как macOS с iPhone

Microsoft продолжает тесно интегрировать Windows 10 со смартфонами Android и Samsung в частности.
Вести.Ru 02:00
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Кино

Два персонажа из «Гарри Поттера» появятся в «Фантастических тварях 3»

Создатели третьей части приквела "Фантастические твари" сделали приятный сюрприз для фанатов "Гарри Поттера".
Piter.tv 01:36
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Армия и оружие

Сообщается об изъятии Индией с корабля КНР груза для атомной военной отрасли Пакистана

Утверждается, что доставляемая в Пакистан из Китая система предназначалась для развития ядерного арсенала страны, для атомной военной отрасли.
Военное обозрение 00:57
Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
597
Армия и оружие

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
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Шоу-бизнес

Певица Анастасия озвучила причину развода с Юлианом

Сегодня Анастасия озвучила главную конкретную причину, почему они с супругом так быстро расстались.
Bimru.ru вчера в 12:25
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Экономика

Эксперты зафиксировали скачок оптовых цен на гречку в России

Оптовые цены на гречневую крупу и пшено на минувшей неделе резко рванули вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Интерфакс 04:28
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
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Футбол

Каррера прокомментировал слова Глушакова о себе

RT на русском вчера в 11:27
Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
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Общество

В Москве зарегистрировали 1489 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве - 1489, в Подмосковье 460 и Санкт-Петербурге - 121, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:33
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Происшествия

В Тверской области произошла утечка брома на химзаводе

ТАСС 03:33
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Общество

Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке

Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин в беседе с НСН рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.
РИА Новости вчера в 20:52
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Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:03
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Авто

Nissan собирается сократить годовое производство на 1 млн машин

Автоновости дня вчера в 12:10
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Происшествия

Экс-глава архангельского УФНС подозревается еще в одном эпизоде взятки

Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов подозревается еще в одном эпизоде получения взятки, говорится во вторник в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.
ТАСС 04:37
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Политика

Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону.
Kaluga-poisk.ru вчера в 09:24
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Религия

РПЦ благословила верующих на самостоятельное освящение куличей

Газета.Ru 03:38
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