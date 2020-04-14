Коронавирус
Газета.RuПомпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса
Вашингтон сожалеет, что Пекин не предоставил своевременно информацию о коронавирусе нового типа, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью германской газете Bild. При этом он не ответил на вопрос, кто должен нести ответственность за ущерб от пандемии в мире.
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Помпео заявил, что виновники распространения коронавируса понесут ответственность
Московский Комсомолецвчера в 22:54
Помпео уверен, что виновные в распространении COVID-19 понесут ответственность
Интерфаксвчера в 22:12
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Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Общество
Мишустин приостановил ограничение на торговлю медицинскими масками
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление (копия есть у РБК), которое вводит временный мораторий на правительственное решение от 6 апреля о введении ограничений на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей и комплектами защитной одежды.
РБК 04:35
Происшествия
В Томской области выявили ещё четыре случая заражения коронавирусом
Ещё четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Томской области, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в региональной администрации.
REGNUM вчера в 06:54
Экономика
В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
Общество
Китай проводит клинические испытания трех вакцин от коронавируса
17 марта власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний первой в стране вакцины от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
ТАСС 04:09
Общество
Почти у 80 граждан КНР выявили коронавирус по возвращении из России
За истекшие сутки в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, коронавирус подтвержден еще у 79 граждан КНР, прибывших из России, сообщил провинциальный Комитет здравоохранения.
Интерфакс вчера в 21:29
Общество
МЧС России доставит в Сербию средства защиты от коронавируса
МЧС России отправит в Сербию средства защиты, в том числе комбинезоны, для борьбы с коронавирусом.
Известия 02:51
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
Общество
В Москве около 7 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся на дому
Около 7 тыс. человек лечатся от коронавирусной инфекции на дому в Москве.
ТАСС 04:29
Происшествия
На Кубани коронавирус подтвердили у пяти человек
Краснодар, 14 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 14 апреля сообщили в региональном оперштабе.
REGNUM 04:20
Общество
«Известия»: 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты
Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число сотрудников.
ТАСС вчера в 19:33
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Гаджеты
Windows интегрировалась со смартфонами Samsung как macOS с iPhone
Microsoft продолжает тесно интегрировать Windows 10 со смартфонами Android и Samsung в частности.
Вести.Ru 02:00
Кино
Два персонажа из «Гарри Поттера» появятся в «Фантастических тварях 3»
Создатели третьей части приквела "Фантастические твари" сделали приятный сюрприз для фанатов "Гарри Поттера".
Piter.tv 01:36
Армия и оружие
Сообщается об изъятии Индией с корабля КНР груза для атомной военной отрасли Пакистана
Утверждается, что доставляемая в Пакистан из Китая система предназначалась для развития ядерного арсенала страны, для атомной военной отрасли.
Военное обозрение 00:57
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
Армия и оружие
Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии
В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
Шоу-бизнес
Певица Анастасия озвучила причину развода с Юлианом
Сегодня Анастасия озвучила главную конкретную причину, почему они с супругом так быстро расстались.
Bimru.ru вчера в 12:25
Экономика
Эксперты зафиксировали скачок оптовых цен на гречку в России
Оптовые цены на гречневую крупу и пшено на минувшей неделе резко рванули вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Интерфакс 04:28
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 08:08
Футбол
Каррера прокомментировал слова Глушакова о себе
RT на русском вчера в 11:27
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
Общество
В Москве зарегистрировали 1489 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве - 1489, в Подмосковье 460 и Санкт-Петербурге - 121, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:33
Общество
Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке
Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин в беседе с НСН рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.
РИА Новости вчера в 20:52
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:03
Авто
Nissan собирается сократить годовое производство на 1 млн машин
Автоновости дня вчера в 12:10
Происшествия
Экс-глава архангельского УФНС подозревается еще в одном эпизоде взятки
Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов подозревается еще в одном эпизоде получения взятки, говорится во вторник в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.
ТАСС 04:37
Политика
Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону.
Kaluga-poisk.ru вчера в 09:24