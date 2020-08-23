Накануне президентских выборов в США вплотную к Земле пройдет астероид

3DNews 26

За несколько дней до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки к Земле приблизится астероид 2018 VP1. К такому выводу пришли специалисты космического центра NASA. Космическое тело будет пролетать на расстоянии в 419 тысяч километров от нашей планеты 2 ноября.