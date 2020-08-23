Накануне президентских выборов в США вплотную к Земле пройдет астероид
За несколько дней до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки к Земле приблизится астероид 2018 VP1. К такому выводу пришли специалисты космического центра NASA. Космическое тело будет пролетать на расстоянии в 419 тысяч километров от нашей планеты 2 ноября.В источнике
С чего всё началось
К Земле приближается астероид
Астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне президентских выборов в США, сообщает сайт одного из подразделений НАСА. Отмечается, что приблизительно в 18:33 мск 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от Земли.
РИА Новостивчера в 12:50
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