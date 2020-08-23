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Накануне президентских выборов в США вплотную к Земле пройдет астероид

За несколько дней до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки к Земле приблизится астероид 2018 VP1. К такому выводу пришли специалисты космического центра NASA. Космическое тело будет пролетать на расстоянии в 419 тысяч километров от нашей планеты 2 ноября.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

К Земле приближается астероид

Астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне президентских выборов в США, сообщает сайт одного из подразделений НАСА. Отмечается, что приблизительно в 18:33 мск 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от Земли.
РИА Новостивчера в 12:50
Подробнее о событии
ТАСС

К Земле приблизится астероид накануне всеобщих выборов в США

ТАСС20:07
РБК

В NASA сообщили о приближении к Земле астероида накануне выборов

РБК17:24
Московский Комсомолец

Накануне президентских выборов в США к Земле приблизится астероид

Московский Комсомолецвчера в 12:45
Комсомольская правда

Накануне выборов в США к Земле приблизится астероид

Комсомольская правдавчера в 13:15
Вести.Ru

Накануне выборов президента США к Земле подлетит астероид

Вести.Ruвчера в 13:14
РИА Новости

К Земле приближается астероид

РИА Новостивчера в 12:50
Газета.Ru

К Земле летит астероид

Газета.Ruвчера в 13:50

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