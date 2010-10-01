Экономика
Экономика и жизньНакануне сокращения экспорта Юралса цена нефти показывает рост
Агентство Argus сообщает, что отгрузки танкерных партий Юралс в апреле повысятся на 371,5 тыс. барр. / сут. по сравнению с I кварталом, до 2,13 млн барр. / сут. (8,9 млн т).
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Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 13:18
Происшествия
СК задержал бывшего первого замгубернатора Курганской области
Сотрудники курганского управления Следственного комитета задержали бывшего первого заместителя губернатора Курганской области – директора департамента агропромышленного комплекса региона Сергея Пугина по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч.3 ст.285 УК РФ).
Коммерсантъ Челябинск вчера в 10:00
Общество
В Минобороны назвали число выздоровевших от коронавируса военных
Среди военнослужащих с положительными результатами тестов на коронавирус выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
РИА Новости вчера в 13:35
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости 13:14
Шоу-бизнес
Умерла солистка группы «Фристайл»
На Украине в возрасте 56 лет скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо. Об этом 30 апреля сообщила в Facebook ее сестра Алла.
Известия 18:43
Происшествия
В Новосибирской области зафиксировано 35 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Новосибирской области было зафиксировано 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
Известия 01:44
Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
Армия и оружие
Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия 18:58
Экономика
Титов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса
Бизнес в российских регионах не может воспользоваться мерами поддержки, которые принимаются на федеральном уровне, показал проведенный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым мониторинг.
Газета.Ru 16:39
Шоу-бизнес
Анна Седокова показала провокационный наряд в новом клипе «Грааль»
Певица Анна Седокова выпустила новый клип на песню «Грааль».
Popcornnews.ru 08:41
Общество
Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 02:24
Армия и оружие
Россия обвинила ОЗХО в двойных стандартах по ситуации в Сирии
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) практикует двойные стандарты при расследовании инцидентов в Сирии.
Известия 17:09
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
Общество
Пассажира с неподтвержденным коронавирусом сняли с рейса на Сахалин
Сегодня утром во Владивостоке предполетную проверку прошли 55 человек, одного из них сняли с рейса — тестирование показало положительный анализ.
Сахалин.Инфо 19:24
Политика
Навальный согласился на дебаты с Захаровой
Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM 19:34
Общество
Жители Подмосковья будут обязаны носить маски
Глава Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе планируют поэтапно ввести систему обязательного ношения медицинских масок.
Газета.Ru 11:11
Авто
В России на продажу выставили самый дорогой Lexus
Lexus LM выпускается в качестве «люксового» варианта Toyota Alphard. Обе модели реализуются в Японии.
SpeedMe 09:43
Наука
Ученые научились перемешивать жидкости при помощи света
Rusargument 28 апреля в 17:21
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru вчера в 01:25
Общество
В Москве за сутки умерли 47 пациентов с коронавирусом
Еще 47 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщает штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 15:21
Общество
Собянин сообщил, когда в Москве появятся бесплатные тесты на антитела
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время в лечебных учреждениях столицы могут появиться бесплатные тесты на определение в организме пациента антител к коронавирусу COVID-19.
Московский Комсомолец 14:17
Общество
График выплаты пенсий изменится в Алтайском крае в мае
По данным ведомства, из 756 738 пенсионеров Алтайского края 36,1% получают выплаты через «Почту России», остальные – через кредитные организации.
Катунь 24 02:14
Игры
Darkborn, ранее известная как Project Wight, заморожена
Игромания.ру 09:16
Киберспорт
Valve отложила The International 2020. Турнир может пройти в 2021 году
Valve отложила турнир на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что The International пройдет не раньше 2021 года.
Cyber.sports.ru 18:49
Гаджеты
Цена iPhone 12 может начинаться от $649
Компания Apple может оценить самую младшую модель iPhone 12 в $649. Смартфон получит 5,7-дюймовый OLED-экран и двойную основную камеру.
News.ru 09:19