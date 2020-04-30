Экономика

Экономика и жизньЭкономика и жизньНакануне сокращения экспорта Юралса цена нефти показывает рост

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Одной из причин увеличения экспорта в апреле стало сокращение загрузки российских НПЗ на 430 тыс. барр. / сут. относительно уровня января — марта, до 4,6 млн барр. / сут. (19 млн т), из-за ремонтов и ослабления экономической активности в связи с распространением Covid-19, по предварительным данным Argus.
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Нагрузка на НПЗ снизилась. Россия станет экспортировать больше Urals танкерами в апреле

Neftegaz.ruвчера в 22:49

Россия в мае направит повышенный объем нефти Urals на экспорт из-за низкого внутреннего спроса

Profinance.ruвчера в 16:35

Накануне сокращения экспорта Юралса цена нефти показывает рост

Экономика и жизньвчера в 04:55

Россия увеличит экспорт Urals танкерами в апреле за счет снижения загрузки НПЗ

ТАСС29 апреля в 18:19
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 04:05, Ашберн
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
2,9K
Общество

В России выявлено еще 7933 заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:38
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
5,4K
Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
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Политика

Умер зампредседателя правительства Крыма Павел Королев

Заместитель председателя совета министров Республики Крым Павел Королев умер в пятницу утром в возрасте 60 лет, сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании в крымском правительстве, которое транслируется онлайн.
ТАСС 03:27
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Шоу-бизнес

Умерла солистка группы «Фристайл»

Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет.
РИА Новости вчера в 17:57
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Общество

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Общество

В России за сутки выявлено 7099 случаев заражения коронавирусом

За 29 апреля в 85 регионах России выявили еще 7099 новых случаев заражения новым коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период.
Planet Today вчера в 04:26
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Общество

6411 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки

За сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса.
Псковское агентство информации 28 апреля в 03:55
Здоровье

Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19

Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.
Известия вчера в 23:15
46
Общество

Назван срок инкубационного периода заражения коронавирусом

"Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры", - сказал Петриков.
Газета.Ru 03:11
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Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой.
Ведомости вчера в 17:19
1,5K
Общество

В Подмосковье зафиксировано рекордное число новых случаев коронавируса

В Подмосковье за сутки выявили 797 новых случаев коронавирусной инфекции, это новый рекорд для области с начала пандемии в стране.
РБК 03:56
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,7K
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости вчера в 09:02
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Общество

За сутки в России коронавирусом заразились 5841 человек

За прошедшие сутки в России выявили 5841 случай заражения коронавирусом в 83 регионах.
АБН 29 апреля в 03:58
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram.
РБК вчера в 18:55
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Происшествия

В интернате в Саратовской области 30 человек заболели COVID-19

Тридцать человек заразились коронавирусом в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе Саратовской области, один из них госпитализирован, у остальных заболевание протекает бессимптомно, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 03:58
Общество

В Москве от коронавируса вылечился еще 631 человек

Как сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек.
Интерфакс 02:31
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Политика

Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
240
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru вчера в 06:04
675
Общество

Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости вчера в 18:56
1,1K
Общество

В Свердловской области за сутки подтвердились 232 случая коронавируса

В Свердловской области за сутки подтвердились 232 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил Znak.com источник.
Znak.com 03:29
14
Происшествия

В Челябинской области за сутки умерли двое заболевших коронавирусом

По информации министерства, за прошедшие сутки зафиксировано два случая смерти пациентов с коронавирусом.
Южноуральская панорама 02:56
16
Энергетика

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
37
Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
55
Экономика

Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая

Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке.
РИА Новости 01:00
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