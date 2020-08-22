В Узбекистане начнется производство электромобилей за 3 тыс. долларов

В Поднебесной Luxing LSEV оснащается электрическим двигателем с отдачей 100 л.с. Без подзарядки новинка может проехать до 150 км. Цена на новинку в Узбекистане - около 3 тысяч долларов или 224 тысячи рублей по актуальному курсу.