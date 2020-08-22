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Вести.Ru
Вести.Ru

Накануне выборов президента США к Земле подлетит астероид

Накануне выборов президента США к Земле подойдет астероид 2018 VP1. Он пролетит в 384 тысячах км от планеты, вероятность вхождения в атмосферу – меньше половины процента.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

К Земле приближается астероид

Астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне президентских выборов в США, сообщает сайт одного из подразделений НАСА. Отмечается, что приблизительно в 18:33 мск 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от Земли.
РИА Новости12:50
Подробнее о событии
Российская газета

Астероид подлетит к Земле перед избранием президента США

Российская газета15:18
Life.ru

К Земле начал приближаться астероид

Life.ru13:51
Московский Комсомолец

Накануне президентских выборов в США к Земле приблизится астероид

Московский Комсомолец12:45
Комсомольская правда

Накануне выборов в США к Земле приблизится астероид

Комсомольская правда13:15
Вести.Ru

Накануне выборов президента США к Земле подлетит астероид

Вести.Ru13:14
РИА Новости

К Земле приближается астероид

РИА Новости12:50
Газета.Ru

К Земле летит астероид

Газета.Ru13:50

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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В Узбекистане начнется производство электромобилей за 3 тыс. долларов

В Поднебесной Luxing LSEV оснащается электрическим двигателем с отдачей 100 л.с. Без подзарядки новинка может проехать до 150 км. Цена на новинку в Узбекистане - около 3 тысяч долларов или 224 тысячи рублей по актуальному курсу.
Новые автомобили23:53
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Компания владельца «Билайна» решила снова судиться с Канадой

Египетская дочерняя компания холдинга VEON, который в России владеет "Вымпелкомом", Global Telecom Holding решила возобновить иск на сумму почти в два миллиарда долларов против правительства Канады, пишет Global Arbitration Review.
Anews06:03
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