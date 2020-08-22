Накануне выборов президента США к Земле подлетит астероид
Накануне выборов президента США к Земле подойдет астероид 2018 VP1. Он пролетит в 384 тысячах км от планеты, вероятность вхождения в атмосферу – меньше половины процента.В источнике
С чего всё началось
К Земле приближается астероид
Астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне президентских выборов в США, сообщает сайт одного из подразделений НАСА. Отмечается, что приблизительно в 18:33 мск 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от Земли.
РИА Новости12:50
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