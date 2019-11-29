Происшествия
РБКНаказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
«К обязанностям приступил», — сообщил он РБК. В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
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с чего всё началось
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня. Тогда пресс-служба полиции опубликовала ложные снимки нарколаборатории, которые, как утверждали в полиции, обнаружили дома у корреспондента «Медузы».РБК05:27
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