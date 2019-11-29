В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня. Тогда пресс-служба полиции опубликовала ложные снимки нарколаборатории, которые, как утверждали в полиции, обнаружили дома у корреспондента «Медузы».

с чего всё началось

Начальник пресс-службы столичного управления МВД полковник Юрий Титов покидает свой пост. Об этом сообщил РБК источник в УМВД Москвы. «Я просто перехожу на другую работу», — заявил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов на вопрос об увольнении.

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