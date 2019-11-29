Происшествия
РБКНаказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
Начальник пресс-службы столичного управления МВД полковник Юрий Титов покидает свой пост. Об этом сообщил РБК источник в УМВД Москвы. «Я просто перехожу на другую работу», — заявил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов на вопрос об увольнении.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня. Тогда пресс-служба полиции опубликовала ложные снимки нарколаборатории, которые, как утверждали в полиции, обнаружили дома у корреспондента «Медузы».РБК05:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:13, Ашберн
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Общество
Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Общество
ФСБ проводит обыски в мурманском рыбном порту
Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании управления Мурманского морского рыбного порта.
Экономика
Налог Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод
Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки за 18 млн рублей
Глава администрации города Кемерово Илья Сердюк объяснил покупку новой искусственной новогодней ёлки за 18 млн рублей необходимостью заменить изношенную ёлку, которую устанавливали в городе последние 11 лет, сообщает ИА Regnum.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
Политика
Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
Политика
Задержанная за госизмену россиянка оказалась служащей ЧФ
Гражданка России, задержанная ФСБ в Севастополе по подозрению в государственной измене и шпионаже в пользу Украины, является гражданской служащей Черноморского флота, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.
Футбол
Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери
Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Шоу-бизнес
Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе
Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
Происшествия
В канализации Петербурга нашли сильный яд
Житель Санкт-Петербурга слил в канализацию неизвестную жидкость, которой, как выяснилось, был опасный сильный яд, влияющий на все системы жизнедеятельности человека.
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Общество
Маркировка духов и шин станет обязательной
Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
Спорт
Устюгов и Большунов прошли квалификацию спринта в финской Руке
В финской Руке начался первый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Технологии
Bethesda опубликовала свежие скриншоты обновления Wastelanders для Fallout 76
В октябре Bethesda отложила релиз масштабного обновления Wastelanders для Fallout 76 на начало 2020 года, а теперь разработчики опубликовали новый выпуск «Вестей из Убежища» и поделились скриншотами патча.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Общество
Правительство ввело новые льготы для жителей российских сёл
Правительство ввело новые льготы для жителей российских сел.
Общество
Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
Космос
Китайский радиотелескоп за Луной частично расправил антенны
Происшествия
Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области
В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.