Происшествия
РБКНаказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня. Тогда пресс-служба полиции опубликовала ложные снимки нарколаборатории, которые, как утверждали в полиции, обнаружили дома у корреспондента «Медузы».
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с чего всё началось
По информации телеграм-канала «Омбудсмен полиции», его не уволили сразу, «чтобы не привлекать внимание СМИ, хотя решение было принято министром еще в июне».Новая газета05:11
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Туск передал полномочия главы Евросовета своему преемнику
Покидающий пост главы Евросовета Дональд Туск передал свои полномочия экс-премьеру Бельгии Шарлю Мишелю.
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До 2022 года «Газпром» собирается сохранить объем экспорта газа в страны Европы как минимум на уровне 2019 года.
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СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве
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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.