Происшествия

РБКРБКНаказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня. Тогда пресс-служба полиции опубликовала ложные снимки нарколаборатории, которые, как утверждали в полиции, обнаружили дома у корреспондента «Медузы».
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с чего всё началось
По информации телеграм-канала «Омбудсмен полиции», его не уволили
 сразу, «чтобы не привлекать внимание СМИ, хотя решение было принято министром еще в июне».
Новая газета05:11

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Глава пресс-службы столичной полиции Юрий Титов покинул свой пост

ТАСС05:21

Уволен глава пресс-службы МВД, опубликовавший фото «нарколаборатории» Голунова

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МВД нашло замену наказанному за фото из дела Голунова пресс-секретарю

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Москва 2405:06

Глава пресс-службы ГУ МВД Москвы Ю.Титов уходит со своего поста

Агентство Москва05:01
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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