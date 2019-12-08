Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНаходившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков погиб утром 8 декабря.
Читать в источнике
Комментировать630
с чего всё началось

Находящийся под домашним арестом вице-губернатор Глеб Чулков найден мёртвым

Тело чиновника обнаружено около 6 утра под окнами многоэтажного дома, где Чулков отбывал меру пресечения. Известно, что в дежурную часть обратилась мать Чулкова, по месту жительства которой он находился под домашним арестом. Прибывшая на место оперативно-следственная группа подтвердила смерть.
ПроТамбов01:04

Подробнее о событии

Подозреваемый в мошенничестве вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков покончил с собой

LifeTambov.ru02:56

СМИ сообщили подробности гибели тамбовского вице-губернатора

РИА Новости03:43

Находящийся под домашним арестом вице-губернатор Глеб Чулков найден мёртвым

ПроТамбов01:04

Находящийся под домашним арестом Глеб Чулков найден мертвым

Онлайн Тамбов.ру01:47

Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

ТАСС01:27

В Тамбове при падении из окна погиб вице-губернатор Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом

Go68.ru02:17

Вице-губернатор Глеб Чулков выпал из окна пятого этажа и разбился

Тамбов-Информ00:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:14, Ашберн
Политика

Оппозиция в Минске протестует против углубления интеграции с Россией

РИА Новости 05:10
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 06 декабря в 03:59
Происшествия

Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын известной певицы Валерии 23-летний Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Российская газета 07:40
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет

Стефания Маликова впервые вышла в свет вместе с братом Марком.
StarHit.ru вчера в 16:30
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском вчера в 18:44
Происшествия

В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

Водитель Lada сбил троих человек на пешеходном переходе в Зеленограде, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
ТАСС 05 декабря в 11:55
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Политика

Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже

Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
РИА Новости 05:45
Футбол

Главным тренером ФК «Оренбург» назначен Константин Емельянов

В футбольном клубе «Оренбург» назвали имя нового главного тренера. Им стал специалист из штаба Владимира Федотова — Константин Емельянов.
Orenburg.media 02:37
Культура

Художник съел банан, проданный за 120 тысяч долларов

Датуна решил съесть фрукт и назвал это перфомансом "Голодный художник".
Piter.tv 08:45
Авто

Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд

Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
Aobe.ru вчера в 06:34
Шоу-бизнес

Волочкова в пижаме с принтом тигра приготовила «плов» из морковки

Анастасия Волочкова опубликовала на личной странице в Instagram видео, на котором запечатлена в пижаме с принтом тигра.
Дни24 00:00
Политика

В Киеве началась акция оппозиции перед саммитом «нормандской четверки»

На площади Независимости в Киеве собрались несколько тысяч человек, чтобы озвучить свои требования перед саммитом «нормандской четверки».
Профиль 08:00
Общество

Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей.
ТАСС вчера в 22:09
Экономика

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Интерфакс 05 декабря в 07:42
Хоккей

Малкин признан третьей звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:57
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Известия 06:31
Технологии

В WhatsApp для Android появилась функция ожидания вызова

Позднее в WhatsApp появилось уведомление для звонящих, сообщающее о том, что абонент, до которого они пытаются дозвониться, уже принял входящий вызов.
3DNews вчера в 10:32
Общество

Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде

Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
РБК 08:24
Единоборства

Бивол прокомментировал результат боя Поветкин — Хантер

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол поделился впечатлениями от ничьей в поединке Александра Поветкина и Майкла Хантера.
Чемпионат 08:45
Музыка

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

Согласно ежегодному рейтингу, который опубликовал журнал Forbes, самым высокооплачиваемым музыкантом мира этого года стала американская певица Тейлор Свифт.
Республика Татарстан вчера в 05:36
Футбол

Болельщик «Ман Сити» арестован по подозрению в расистском поведении

РИА Новости 07:38
Общество

Полиция начала задерживать петербуржцев на митинге «Стоп тариф»

Gazeta.SPb 07:48
Происшествия

В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту

В Якутске в ночь с субботы на воскресенье спасатели извлекли из вентиляционной шахты и передали медикам мужчину, пролетевшего вниз головой около 30 метров и застрявшего внутри стены в таком положении.
Российская газета 04:12
Армия и оружие

Двери бункера РВСН испытали «ядерным взрывом»

Газета.Ru 06:24
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 07:18
Происшествия

В Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал рядом с трупом матери

В Можге 13-летний мальчик с ДЦП скончался после того, как неделю провел рядом с телом умершей матери.
Znak.com 07:04
Происшествия

Задержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

Газета.Ru 05:53
Футбол

Денис Глушаков: «Непростой год. Всем известная история выматывала эмоционально»

Всем известная история выматывала эмоционально.
Спорт-Экспресс 08:22
Происшествия

Экс-главу роддома в Москве арестовали по делу о халатности

6 декабря стало известно об увольнении заведующей филиалом роддома № 27 им. Спасокукоцкого Марины Сармосян.
Говорит Москва 05:43
Главное