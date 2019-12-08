Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНаходившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков погиб утром 8 декабря.
Читать в источнике
Комментировать644
с чего всё началось

Находящийся под домашним арестом вице-губернатор Глеб Чулков найден мёртвым

Тело чиновника обнаружено около 6 утра под окнами многоэтажного дома, где Чулков отбывал меру пресечения. Известно, что в дежурную часть обратилась мать Чулкова, по месту жительства которой он находился под домашним арестом. Прибывшая на место оперативно-следственная группа подтвердила смерть.
ПроТамбов01:04

Подробнее о событии

Подозреваемый в мошенничестве вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков покончил с собой

LifeTambov.ru02:56

СМИ сообщили подробности гибели тамбовского вице-губернатора

РИА Новости03:43

Находящийся под домашним арестом вице-губернатор Глеб Чулков найден мёртвым

ПроТамбов01:04

Находящийся под домашним арестом Глеб Чулков найден мертвым

Онлайн Тамбов.ру01:47

Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

ТАСС01:27

В Тамбове при падении из окна погиб вице-губернатор Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом

Go68.ru02:17

Вице-губернатор Глеб Чулков выпал из окна пятого этажа и разбился

Тамбов-Информ00:48
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:47, Ашберн
Футбол

«Лучший гол в моей карьере». Суарес забил «Майорке» пяткой

Sportbox.RU 01:11
Общество

Отправлялись в дальний путь: что категорически нельзя делать 9 декабря

Говорили, что именно в этот день волки начинают ходить за добычей.
КТВ-Луч 05:20
Происшествия

Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын известной певицы Валерии Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Российская газета 07:40
Происшествия

Защищалась от побоев: В Перми девочку заподозрили в убийстве отчима

Российская газета 04:15
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Футбол

«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты «Сочи» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:36
Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару произвела фурор на «Песне года»

София Ротару, как и обещала, появилась на "Песне года". 72-летняя певица превосходно выглядела и пребывала в прекрасном расположении духа.
Комсомольская правда вчера в 16:09
Общество

Болельщиков «Зенита» призвали не вступаться за фанатов «Спартака»

Агентство Телеграф 10:34
Политика

Глава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году

Делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине.
Lenta.ru 10:33
Политика

В Киеве протестующие пригрозили Зеленскому «рейсом в Ростов»

Участники требуют от действующего президента не соглашаться на компромиссы по вопросам Крыма и европейского курса Украины в ходе перговоров в Париже.
Суть событий 09:42
Происшествия

Пропавшего сотрудника службы статистики в Смоленске нашли мёртвым

Сотрудник службы статистики в Смоленске вышел с работы и исчез. Его вещи и телефон остались в кабинете.
SmolDaily 08:26
Общество

Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.
РБК 09:49
Политика

Стало известно, когда РФ и Белоруссия решат вопрос о стоимости газа

«Вопрос о цене поставок российского газа в Беларусь должен быть согласован в ближайшие две недели», — сообщил белорусский посол.
ФАН 10:27
Происшествия

В Одинцово локализовали пожар в гостинице

Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 02:21
Энергетика

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru 06 декабря в 01:03
Политика

В Минске проходит акция против интеграции Белоруссии и России

Мой Брянск вчера в 06:54
Футбол

Хет-трик Хоакина принес «Бетису» победу над «Атлетиком» в Ла Лиге

РИА Новости 10:21
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Комсомольская правда вчера в 06:25
Футбол

Новым главным тренером «Оренбурга» стал Константин Емельянов

Об уходе Владимира Федотова стало известно вчера, после проигрыша «Оренбурга» «Тамбову» со счетом 3:0. В каком клубе тренер продолжит работать, он пока официально не говорил.
Эхо Москвы в Оренбурге 08:29
Политика

Минфин Украины посчитал саммит «четверки» важнее сотрудничества с МВФ

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года.
Известия 08:45
Фигурное катание

Загитова получила травму в финале Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова получила травму в произвольной программе финала Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 10:10
Футбол

«Витесс» прервал серию из поражений после ухода Слуцкого

После ухода тренера «Витесс» сразу же прервал неудачную серию. Матч с «Фейеноордом» завершился безголевой ничьей.
Metaratings 08:52
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Оренбургом

В результате ДТП на трассе Оренбург–Акбулак в Оренбургской области погибли четыре человека.
Известия 02:46
Шоу-бизнес

Актриса Агния Кузнецова родила первенца

Вчера, 7 декабря, 34-летняя Агния Кузнецова родила первенца.
OAnews 10:18
Политика

Пресс-секретарь Медведева назвал манипуляцией расследование ФБК

Пресс секретарь главы правительства РФ Дмитрия Медведева прокомментировал расследование ФБК о полетах его жены на бизнес-джете, связанном с ВТБ через офшор.
Деловое.ТВ вчера в 01:33
Происшествия

Осужден сфабриковавший дела о наркотиках экс-участковый из Москвы

Экс-участковый осужден по статье "Превышение должностных полномочий".
Газета.Ru 08:26
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 07:18
Политика

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
RT на русском вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Стефания Маликова впервые вышла в свет вместе с годовалым братом

Старшая дочь супругов Стефания появилась на свет в феврале 2000-го. А 24 января прошлого года Маликовы стали родителями во второй раз.
Вокруг ТВ вчера в 19:19
Кино

Названы любимые новогодние фильмы россиян

Москва 24 05 декабря в 11:35
Главное