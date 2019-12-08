Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНаходившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков погиб утром 8 декабря.
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СМИ: Глеб Чулков был уверен, что в СИЗО его ждут пытки

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Вице-губернатор Глеб Чулков выпал из окна пятого этажа и разбился

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СМИ сообщили подробности гибели тамбовского вице-губернатора

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В Тамбове при падении из окна погиб вице-губернатор Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом

Go68.ru02:17

Находящийся под домашним арестом Глеб Чулков найден мертвым

Онлайн Тамбов.ру01:47

Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

ТАСС01:27

Подозреваемый в мошенничестве вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков покончил с собой

LifeTambov.ru02:56
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Силы ПНС Ливии заявили, что сбили истребитель армии Хафтара

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Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

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Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX сблизился с Международной космической станцией для того, чтобы пристыковаться к станции.
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Происшествия

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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
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Водитель такси в Пресненском районе Москвы избил и ограбил пассажирку, после чего выгнал ее из машины и уехал.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал новую кредитную программу Международного валютного фонда.
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Общество

Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине

Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.
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Мендель и Разумков уточнили «нормандские» планы Зеленского

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Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
РИА Новости 04:29
Политика

Шойгу констатировал упадок в отношениях России и НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения страны с Североатлантическим альянсом (НАТО) с каждым годом становятся только хуже.
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Врач назвал три правила «подготовки к старости»

Директор Научно-исследовательского медицинского центра "Геронтология" доктор медицинских наук Кирилл Прощаев рассказал, как правильно "подготовиться" к старости.
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Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя

Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
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В США рассказали об учебном воздушном бое F-117 против F-22

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Адвокат Жукова спонсирует украинских карателей в Донбассе

Казалось бы, как юрист Новиков должен понимать, что действия ЗСУ-ВСУ в Донбассе — это именно преступления, а вовсе не «антитеррористическая операция»: под обстрелами гибнут не только взявшие в руки оружие, но и мирные жители, включая детей.
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В Киеве накануне «нормандского» саммита началась акция оппозиции

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Деонтей Уайлдер: «Джошуа победил Руиса в стиле Кличко»

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Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
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«Ювентус» в меньшинстве проиграл «Лацио» в Риме

Римский «Лацио» одержал домашнюю победу над туринским «Ювентусом» (3:1) в матче 15-го тура чемпионата Италии.
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Серебряная призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года Алена Леонова посоветовала действующей олимпийской чемпионке Алине Загитовой забыть о финале Гран-при как о страшном сне.
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В Москве арестована бывшая глава филиала роддома № 27

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