Происшествия
КоммерсантъНаходившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб
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Армия и оружие
Силы ПНС Ливии заявили, что сбили истребитель армии Хафтара
Формирования Правительства национального согласия (ПНС) Ливии премьера Фаиза Сараджа утверждают, что им удалось сбить в субботу боевой самолет ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
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Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
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Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
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Водитель такси в Пресненском районе Москвы избил и ограбил пассажирку, после чего выгнал ее из машины и уехал.
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Политика
Украинский премьер назвал «маркером доверия» новый кредит МВФ
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал новую кредитную программу Международного валютного фонда.
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Политика
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Общество
Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу
Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отношения страны с Североатлантическим альянсом (НАТО) с каждым годом становятся только хуже.
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В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми
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Директор Научно-исследовательского медицинского центра "Геронтология" доктор медицинских наук Кирилл Прощаев рассказал, как правильно "подготовиться" к старости.
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Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
Армия и оружие
В США рассказали об учебном воздушном бое F-117 против F-22
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Казалось бы, как юрист Новиков должен понимать, что действия ЗСУ-ВСУ в Донбассе — это именно преступления, а вовсе не «антитеррористическая операция»: под обстрелами гибнут не только взявшие в руки оружие, но и мирные жители, включая детей.
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Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
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Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал итог матча-реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа против экс-чемпиона мира Энди Руиса.
Происшествия
Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
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Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
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Римский «Лацио» одержал домашнюю победу над туринским «Ювентусом» (3:1) в матче 15-го тура чемпионата Италии.
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В Москве арестована бывшая глава филиала роддома № 27
В Москве арестована бывшая глава филиала роддома № 27. Марина Сармосян была уволена после служебной проверки.