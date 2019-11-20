Происшествия
Российская газетаНаходившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Специалисты системы исполнения наказаний мониторили активность девушки в интернете и выяснили, что она хочет стать моделью. Сотрудники отдела розыска написали ей якобы от лица представителей модельного агентства и предложили пробную фотосессию.
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Пригласили на фотосессию: в Екатеринбурге силовики задержали беглую девушку, мечтающую стать моделью
Наша Газета (г. Екатеринбург)07:36
Фсиновцы заманили на «фотосессию» екатеринбурженку, отлынивавшую от наказания
Московский Комсомолец Екатеринбург07:05
Силовики поймали беглую екатеринбурженку, пригласив ее на кастинг в модельное агентство
КП - Екатеринбург06:29
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