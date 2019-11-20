Специалисты системы исполнения наказаний мониторили активность девушки в интернете и выяснили, что она хочет стать моделью. Сотрудники отдела розыска написали ей якобы от лица представителей модельного агентства и предложили пробную фотосессию.

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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