Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНаходившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Специалисты системы исполнения наказаний мониторили активность девушки в интернете и выяснили, что она хочет стать моделью. Сотрудники отдела розыска написали ей якобы от лица представителей модельного агентства и предложили пробную фотосессию.
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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

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Пригласили на фотосессию: в Екатеринбурге силовики задержали беглую девушку, мечтающую стать моделью

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