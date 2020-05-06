с чего всё началось

С восьмого мая в городе Находке Приморского края вводится карантин из-за высокой заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили на сайте правительства региона. По данным Роспотребнадзора, темпы прироста зараженных коронавирусом в Находке почти в два раза превышают в среднем по субъекту.

Здоровье В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 407

Общество В Москве провели 1 миллион тестов на коронавирус Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице провели 1 млн тестов на коронавирус. 37

Общество Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли. 13

Общество Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов. 810

Политика Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку «6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении. 734

Общество В Псковской области ограничили карантинные меры В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса. 59

Технологии Конференция Apple для разработчиков начнётся 22 июня Мероприятие начнётся 22 июня и пройдёт в онлайн-формате. WWDC 2020 будет доступна в приложении Apple Developer и на сайте Apple Developer. 1

Общество Во Владимирской области больше тысячи человек заболели коронавирусом По состоянию на 10 часов утра 6 мая во Владимирской области выявлен 1001 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 573

Авто Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50 Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».

Общество Учебный год в школах Приморья может быть завершен досрочно Министерство образования Приморского края утвердило рекомендации по окончанию учебного года в школах и дало разъяснения по выставлению итоговых оценок учащимся разных классов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. 1

Общество В Ленобласти вводят масочный режим в семи районах Власти Ленинградской области готовят распоряжение, согласно которому в семи районах с неблагоприятной эпидемической ситуацией будет введен режим обязательного ношения защитных масок в транспорте, магазинах и общественных местах. 135

Общество С Чаяндинского месторождения вывезут 8,5 тысяч вахтовиков Из 10,5 тысячи вахтовиков, работающих на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, в различные регионы вывезут 8,5 тысячи человек.

Общество За сутки в России подтвердили 10559 случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. 205

Политика Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева показала редкое фото пятилетней дочери Дочери знаменитости накануне исполнилось пять лет. По этому поводу родители устроили праздничную вечеринку.

Общество Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками Из презентаций "Крок", с которыми ознакомился РБК (представитель компании подтвердил их подлинность), следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы, что позволит экономить на арендных платежах, нанимать более дешевую рабочую силу из регионов и т.д.

Здоровье В Алтайском крае подтвержден еще 21 случай коронавируса За сутки в Алтайском крае коронавирусная инфекция подтверждена еще у 21 человека, выздоровели и выписаны за сутки — 26 человек. 147

Политика Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны. 736