Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаНаходку закроют на карантин из-за роста заболевших коронавирусом

С восьмого мая в городе Находке Приморского края вводится карантин из-за высокой заболеваемости COVID-19. Об этом сообщили на сайте правительства региона. По данным Роспотребнадзора, темпы прироста зараженных коронавирусом в Находке почти в два раза превышают в среднем по субъекту.
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с чего всё началось
«Предложено с 8 мая ограничить въезд и выезд людей из Находки, кроме граждан, работающих на предприятиях непрерывного цикла, ввести систему контроля за проживающими в муниципалитете», — говорится в пресс-релизе
 по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией под председательством губернатора Приморья Олега Кожемяко.
RT на русскомвчера в 23:45

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Власти Приморья ограничат въезд в Находку из-за роста больных COVID-19

РБК00:04

Власти Приморья решили ограничить въезд в Находку из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 23:45

Находка закрывается на карантин из-за коронавируса

КП - Владивостоквчера в 22:57

Власти Приморья ограничат въезд в Находку из-за ситуации с коронавирусом

РИА Новостивчера в 23:31

Власти закрывают Находку

Владивосток-Новостивчера в 23:02

В Приморье ограничат сообщение с Находкинским городским округом из-за коронавируса

ТАССвчера в 23:38

Находку закроют для въезда и выезда из-за резкого роста заболевших COVID-19

PrimaMedia.ruвчера в 22:54
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Здоровье

В Саратовской области зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса

Медики зарегистрировали 98 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 835 человек, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:57
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Общество

В Москве провели 1 миллион тестов на коронавирус

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице провели 1 млн тестов на коронавирус.
Газета.Ru 01:50
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Общество

Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз

Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли.
ИнфоСМИ вчера в 05:50
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Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК вчера в 12:04
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Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
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Общество

В Псковской области ограничили карантинные меры

В Псковской области расширили список магазинов и организаций, которые могут работать во время введенного президентом нерабочего периода из-за коронавируса.
Коммерсантъ 02:50
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
4,1K
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
5,5K
Технологии

Конференция Apple для разработчиков начнётся 22 июня

Мероприятие начнётся 22 июня и пройдёт в онлайн-формате. WWDC 2020 будет доступна в приложении Apple Developer и на сайте Apple Developer.
News.ru 03:29
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Здоровье

Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области

Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
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Общество

Министр просвещения: «В России в 2020 году могут отменить ОГЭ»

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают учащиеся 9 классов, могут отменить из-за коронавирусной инфекции.
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 20:10
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Шоу-бизнес

Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе

Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform вчера в 03:58
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Общество

Во Владимирской области больше тысячи человек заболели коронавирусом

По состоянию на 10 часов утра 6 мая во Владимирской области выявлен 1001 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:51
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Авто

Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Новая Mazda CX-5 третьего поколения, выход которого ожидается в 2022 году, сменит название на CX-50 и перейдет с «малой» архитектуры на «большую».
Автоновости дня вчера в 13:55
Общество

Учебный год в школах Приморья может быть завершен досрочно

Министерство образования Приморского края утвердило рекомендации по окончанию учебного года в школах и дало разъяснения по выставлению итоговых оценок учащимся разных классов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Владивосток-Новости 02:58
1
Происшествия

В Аргентине разбился медицинский самолет

РИА Новости 00:21
1
Общество

В Ленобласти вводят масочный режим в семи районах

Власти Ленинградской области готовят распоряжение, согласно которому в семи районах с неблагоприятной эпидемической ситуацией будет введен режим обязательного ношения защитных масок в транспорте, магазинах и общественных местах.
ТАСС вчера в 10:02
135
Общество

С Чаяндинского месторождения вывезут 8,5 тысяч вахтовиков

Из 10,5 тысячи вахтовиков, работающих на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, в различные регионы вывезут 8,5 тысячи человек.
Российская газета 03:19
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Общество

За сутки в России подтвердили 10559 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни.
Новгородские ведомости 03:37
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Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Армия и оружие

Российские военнослужащие взяли в плен американских наемников

Вечерний курьер 01:41
46
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева показала редкое фото пятилетней дочери

Дочери знаменитости накануне исполнилось пять лет. По этому поводу родители устроили праздничную вечеринку.
Слово и Дело 02:38
Общество

Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками

Из презентаций "Крок", с которыми ознакомился РБК (представитель компании подтвердил их подлинность), следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы, что позволит экономить на арендных платежах, нанимать более дешевую рабочую силу из регионов и т.д.
РБК 03:55
Здоровье

В Алтайском крае подтвержден еще 21 случай коронавируса

За сутки в Алтайском крае коронавирусная инфекция подтверждена еще у 21 человека, выздоровели и выписаны за сутки — 26 человек.
Kursk.com вчера в 02:44
147
Происшествия

Экс-замглавы УСБ СК Ламонов досрочно освободился из колонии

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов условно-досрочно освободился из колонии.
Известия вчера в 16:26
215
Политика

Глава минюста Латвии назвал республику донором денег для СССР

В советские годы Латвия отдавала почти половину своих доходов в общий бюджет СССР и являлась «донором денег» для всей страны.
Известия 01:49
736
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом

Российская актриса Татьяна Васильева подцепила коронавирус, несмотря на меры предосторожности.
Lenta.ru вчера в 11:36
13
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Эхо Москвы 04 мая в 19:04
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Политика

Reuters узнало о планах США по освоению ресурсов Луны без России

США заняты подготовкой проекта по добыче ресурсов на Луне, к которому на первоначальном этапе планируют привлечь Канаду, Японию и Евросоюз, а также Объединенные Арабские Эмираты.
BFM.ru 01:20
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