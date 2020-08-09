Находящиеся в Казахстане белорусы голосуют на территории посольства в Нур-Султане
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В этом году из-за пандемии возможность отдать свой голос есть только у тех граждан Беларуси, которые находятся в Нур-Султане. Для этого им достаточно прийти с паспортом на участок в посольство республики.В источнике