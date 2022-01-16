Будьте в Плюсе

Накопи себе сам: россияне откладывают на пенсию 7,4 тыс. рублей в месяц

Согласно опросу СберНПФ, в котором приняли участие более 13 тыс. жителей городов с населением более 500 тыс. человек, на старость копят 7,7% россиян, или примерно каждый 13-й.
Известия
Согласно исследованию, чаще всего о пенсионных накоплениях задумываются люди в возрасте 50-60 лет.
URA.Ru
Еще 41% опрошенных сообщили, что не хотели бы снижать свой привычный уровень жизни после выхода на пенсию.
URA.Ru
В Пенсионном фонде ВТБ фиксируют значительный рост интереса к программам негосударственного пенсионного обеспечения в течение всего 2021 года.
Известия

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Аналитики: россияне вынуждены откладывать деньги на пенсию
URA.Ru16:53
Накопи себе сам: россияне откладывают на пенсию 7,4 тыс. рублей в месяц
Известия16:01
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