ИзвестияНакопи себе сам: россияне откладывают на пенсию 7,4 тыс. рублей в месяцСогласно опросу СберНПФ, в котором приняли участие более 13 тыс. жителей городов с населением более 500 тыс. человек, на старость копят 7,7% россиян, или примерно каждый 13-й.ИзвестияСогласно исследованию, чаще всего о пенсионных накоплениях задумываются люди в возрасте 50-60 лет.URA.RuЕще 41% опрошенных сообщили, что не хотели бы снижать свой привычный уровень жизни после выхода на пенсию.URA.RuВ Пенсионном фонде ВТБ фиксируют значительный рост интереса к программам негосударственного пенсионного обеспечения в течение всего 2021 года.ИзвестияЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАналитики: россияне вынуждены откладывать деньги на пенсиюURA.Ru16:53Накопи себе сам: россияне откладывают на пенсию 7,4 тыс. рублей в месяцИзвестия16:01Показать все источникиОценить14Поделиться