Накопительную часть пенсии россиян повысили с 1 августа на 9,13%
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До повышения средний размер накопительной пенсии в РФ составлял 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты — 1 705 рублей.В источнике
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Пенсии и рост цен: Что поменяется в жизни россиян с 1 августа
Общественная служба новостейвчера в 03:51