Экономика
КоммерсантъНакопительную часть пенсии заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году.
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Футбол
Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии
Защитник «Спартака» Лукас Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии.
Политика
Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права
Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые президентом меры не означают ослабления центральной власти в вопросах обороны, внешней политики, национальной безопасности, соблюдения прав и свобод человека.
Транспорт
Еще одну дорогу закрыли из-за гололеда на Сахалине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обледенения проезжей части на Сахалине закрыли участок автодороги Огоньки — Невельск.
Армия и оружие
ВСУ нанесли массированный удар — экстренное сообщение Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
Фигурное катание
Фанаты хотят отстранить Тарасову от комментирования фигурного катания
Космос
SpaceX запустила ракету со спутником связи
Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Происшествия
В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Единоборства
Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру
Наука
Физики случайно создали в лаборатории имитацию Большой взрыва
Здоровье
Врачи рассказали, кому опасно есть помидоры и картофель
Футбол
Джикия отреагировал на заявление Запашного
Джикия, выступающий за красно-белых с 2017 года, не стал отвечать Запашному. По его словам, каждый должен заниматься своим делом.
Шоу-бизнес
РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом
В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Политика
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
Экономика
Эксперты бизнеса высказались об обязательной маркировке товаров
Свои опасения по уменьшению доли малого бизнеса в ряде отраслей из-за введения обязательной маркировки товаров высказали эксперты бизнес-сообществ 16 декабря, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Ранее на форуме «Армия-2019» впервые раскрыли тактико-технические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
Политика
Адвокат Трампа заявил о наличии доказательств против сына Байдена
По словам адвоката, Шокин намерен продемонстрировать документы, которые свидетельствуют об отмывании $3 млн Байденом-младшим, а также дать показания о том, что расследование против Burisma просил притормозить экс-президент Украины Петр Порошенко.
Футбол
«Аль-Хиляль» сыграет с «Фламенго» в полуфинале клубного ЧМ
В полуфинале клубного чемпионата мира «Аль-Хиляль» сыграет с «Фламенго» из Бразилии.
Наука
Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Гаджеты
Назван идеальный смартфон 2020 года
Эксперты издания назвали такие спецификации идеальными для лучших смартфонов 2020 года.
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic
Компания THQ Nordic официально анонсировала продолжение оригинальной «Готики» (Gothic), которое бело решено переделать в ремейк.
Гаджеты
Показан дизайн Samsung Galaxy S11
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Политика
В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S. News.
Общество
Путин подписал закон, вводящий налог для самозанятых еще в 19 регионах
Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года налог для самозанятых вводится ещё в 19 регионах страны.
Игры
В GOG начали раздавать бесплатные копии Postal 2
Релиз Postal 2 состоялся в 2003 году. Впоследствии Running With Scissors выпустила несколько дополнений.
Экономика
Якутские антимонопольщики выявили картель на 657 млн рублей
В результате соглашения участники картеля заключили контракты с незначительным снижением начальных цен (до 1%) на аукционах, что позволило "Детский рядъ" победить в 17 торгах с заключением контрактов на общую сумму 410,5 миллионов рублей, "Энфа Трэйд" — в четырех торгах с контрактами сумму 157,4 миллионов рублей, "Альбатрос" — в пяти торгах с заключением контрактов на 89,7 миллионов рублей.
Биатлон
Бабиков: есть доказательства того, что СБР отправил меня без винтовки
Как сообщал NEWS.ru, Бабикова отправили в Россию без винтовки, так как СБР (Союз биатлонистов России) оформил общее разрешение на оружие, и она может вернуться только вместе со всей командой в конце декабря.