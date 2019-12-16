Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНакопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году.
Читать в источнике
Комментировать1294

Подробнее о событии

Медведев соберет совещание по решению жилищных проблем детей-сирот

ТАСС16:01

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

РИА Новости08:19

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБК09:31

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газета09:05

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъ08:52

В России накопительную пенсию заморозили до 2023 года

URA.Ru08:30

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ru10:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 20:58, Ашберн
Футбол

Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Защитник «Спартака» Лукас Айртон получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии.
Матч ТВ 14:39
Политика

Зеленский предложил дать всем украинским регионам равные права

Как подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые президентом меры не означают ослабления центральной власти в вопросах обороны, внешней политики, национальной безопасности, соблюдения прав и свобод человека.
Ведомости 09:02
Транспорт

Еще одну дорогу закрыли из-за гололеда на Сахалине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обледенения проезжей части на Сахалине закрыли участок автодороги Огоньки — Невельск.
REGNUM 20:50
Армия и оружие

ВСУ нанесли массированный удар — экстренное сообщение Армии ДНР

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Народной милиции ДНР.
Rusvesna.su 16:26
Фигурное катание

Фанаты хотят отстранить Тарасову от комментирования фигурного катания

Нева Спорт 08:14
Космос

SpaceX запустила ракету со спутником связи

Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
ТАСС 19:12
Общество

Грета Тунберг попала в скандал с переполненным поездом в Германии

Газета.Ru 18:54
Происшествия

В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия

РИА Новости 14:34
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Lenta.ru 20:01
Единоборства

Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Lenta.ru вчера в 14:19
Наука

Физики случайно создали в лаборатории имитацию Большой взрыва

Популярная механика 10 декабря в 19:02
Здоровье

Врачи рассказали, кому опасно есть помидоры и картофель

ToDay News Ufa вчера в 07:24
Футбол

Джикия отреагировал на заявление Запашного

Джикия, выступающий за красно-белых с 2017 года, не стал отвечать Запашному. По его словам, каждый должен заниматься своим делом.
ProstoProSport 13:32
Шоу-бизнес

РПЦ прокомментировала серьги Собчак с Иисусом Христом

В РПЦ оценили поведение телеведущей Ксении Собчак, которая выложила в Сеть фото с серьгами, где был изображен лик Иисуса Христа.
Вечерняя Москва 14:33
Политика

Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками

Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
URA.Ru 12:34
Экономика

Эксперты бизнеса высказались об обязательной маркировке товаров

Свои опасения по уменьшению доли малого бизнеса в ряде отраслей из-за введения обязательной маркировки товаров высказали эксперты бизнес-сообществ 16 декабря, сообщает ТАСС.
Красная весна 19:07
Армия и оружие

Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Ранее на форуме «Армия-2019» впервые раскрыли тактико-технические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
ТК Звезда вчера в 17:20
Политика

Адвокат Трампа заявил о наличии доказательств против сына Байдена

По словам адвоката, Шокин намерен продемонстрировать документы, которые свидетельствуют об отмывании $3 млн Байденом-младшим, а также дать показания о том, что расследование против Burisma просил притормозить экс-президент Украины Петр Порошенко.
РБК 01:53
Футбол

«Аль-Хиляль» сыграет с «Фламенго» в полуфинале клубного ЧМ

В полуфинале клубного чемпионата мира «Аль-Хиляль» сыграет с «Фламенго» из Бразилии.
ProstoProSport 14 декабря в 11:39
Наука

Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости 15:45
Гаджеты

Назван идеальный смартфон 2020 года

Эксперты издания назвали такие спецификации идеальными для лучших смартфонов 2020 года.
Lenta.ru 20:15
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

Компания THQ Nordic официально анонсировала продолжение оригинальной «Готики» (Gothic), которое бело решено переделать в ремейк.
Актуальные Новости 14 декабря в 14:00
Гаджеты

Показан дизайн Samsung Galaxy S11

Lenta.ru 12:51
Авто

Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Автоновости дня 03:20
Политика

В Госдуме оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира" вместе с США и КНР в рейтинге, опубликованном в журнале U.S. News.
РИА Новости 04:09
Происшествия

Пассажирке летевшего из Гоа в Москву самолета сломал нос попутчик

РБК 10:52
Общество

Путин подписал закон, вводящий налог для самозанятых еще в 19 регионах

Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2020 года налог для самозанятых вводится ещё в 19 регионах страны.
Аргументы недели вчера в 07:57
Игры

В GOG начали раздавать бесплатные копии Postal 2

Релиз Postal 2 состоялся в 2003 году. Впоследствии Running With Scissors выпустила несколько дополнений.
CyberSport.ru 10:53
Экономика

Якутские антимонопольщики выявили картель на 657 млн рублей

В результате соглашения участники картеля заключили контракты с незначительным снижением начальных цен (до 1%) на аукционах, что позволило "Детский рядъ" победить в 17 торгах с заключением контрактов на общую сумму 410,5 миллионов рублей, "Энфа Трэйд" — в четырех торгах с контрактами сумму 157,4 миллионов рублей, "Альбатрос" — в пяти торгах с заключением контрактов на 89,7 миллионов рублей.
Якутия 24 19:37
Биатлон

Бабиков: есть доказательства того, что СБР отправил меня без винтовки

Как сообщал NEWS.ru, Бабикова отправили в Россию без винтовки, так как СБР (Союз биатлонистов России) оформил общее разрешение на оружие, и она может вернуться только вместе со всей командой в конце декабря.
News.ru 06:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное