Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНакопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году.
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Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ru10:53

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

РИА Новости08:19

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газета09:05

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъ08:52

В России накопительную пенсию заморозили до 2023 года

URA.Ru08:30

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБК09:31

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС07:51
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