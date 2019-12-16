Экономика
КоммерсантъНакопительную часть пенсии заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году.
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Помимо 16-минутного отечественного мультфильма в список вошли еще девять других мультипликационных работ.
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Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
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В Росморпорте рассказали о жесткой борьбе за грузы с портами Прибалтики
Начальник коммерческого отдела Калининградского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП "Росморпорт" Николай Маменко рассказал, что регион Балтийского бассейна очень показателен в контексте борьбы перевозчиков.
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Сбербанк предложил клиентам кредитовать малый бизнес
Физические лица получат возможность выступать кредиторами для малого бизнеса с запуском краудлендинговой платформы «Сберкредо», сообщили 16 декабря в пресс-службе Сбербанка.
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Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
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Группа археологов из Новой Зеландии, США и Чили раскрыли загадку моаи — каменных истуканов, стоящих на острове Пасхи (Рапа-Нуи).
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Президент России подписал закон о введении электронных трудовых книжек
До конца июня следующего года каждый работодатель обязан проинформировать сотрудников о введении трудовых книжек и о праве самого работника выбирать между бумажным и электронным носителем информации о его трудовом стаже.