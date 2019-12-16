Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году.

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

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