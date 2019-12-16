Экономика
КоммерсантъНакопительную часть пенсии заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии еще на один год — до 2022 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году.
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Политика
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
Фигурное катание
Фанаты хотят отстранить Тарасову от комментирования фигурного катания
Хоккей
Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов
Российский нападающий Илья Ковальчук покинул "Лос-Анджелес Кингз" и выставлен на безусловный драфт отказов с последующим расторжением контракта, сообщается на сайте клуба НХЛ.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Политика
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.
Единоборства
Боец Дацик проиграл нокаутом французскому кикбоксеру
Происшествия
В Анапе после приема у врача умер 13-летний мальчик
По версии следствия, мальчик пришел в горбольницу с диагнозом «синусит», у него выявили двусторонний гнойный гайморит.
Здоровье
Минздрав Коми весь год судится с прокуратурой из-за ребенка-инвалида
В истекшем периоде 2019 года прокуратура Воркуты подала три исковых заявления к Минздраву Коми в защиту прав этого ребенка-инвалида, два из которых касаются возмещения денежных средств, затраченных на приобретение лекарственных препаратов.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии украли сотни тонн взрывчатых веществ
В федеральном казенном предприятии «Авангард» пропали 276 тонн взрывчатых веществ.
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 69,94 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 8,23 копейки - до 69,9431 рубля, курс доллара - на 21,42 копейки, до 62,7686 рубля, следует из данных Банка России.
Футбол
Стерт и заблокирован: имя Месута Озила подверглось репрессиям в Китае
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил столкнулся с последствиями своего резкого высказывания о притеснениях уйгуров в Китае.
Шоу-бизнес
В Сети опубликовано фото супермодели Беллы Хадид с обнажённой грудью
Американская модель Белла Хадид неожиданно для поклонников опубликовала в Instagram фотографию с обнажённой грудью.
Политика
Госдеп: встреча Трампа с Лавровым отношениям с Украиной не навредила
В американском внешнеполитическом ведомстве не считают, что встреча президента Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым могла как-то "испортить" отношения США и Украины.
Кино
Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Ранее сообщалось о том, что в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» вошел фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова.
Общество
Экс-мэра Владивостока этапировали в колонию
Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева этапировали из московского СИЗО в колонию. Там он будет отбывать наказание за коррупцию.
Авто
Volkswagen Tharu назвали лучшим кроссовером в Китае
Согласно опросу, проведенному порталом Autohome, китайские автолюбители считают Volkswagen Tharu самой лучшей моделью в сегменте компактных кроссоверов.
Армия и оружие
Шойгу поздравил ракетчиков с Днём РВСН
Гарантом защиты национальных интересов страны назвал ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в своём поздравлении с Днём РВСН министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу деятеля нацистской Германии Гейдриха
В Берлине неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха, сообщило издание Berliner Kurier в понедельник.
Авто
Названы ошибки во время прогрева, которые совершают миллионы водителей
Если ваш автомобиль оснащен автозапуском, то проблем с прогреванием не бывает.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о восхищении Крымским мостом
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Общество
РЖД показали фотографии обновленного интерьера «Сапсана»
«Российские железные дороги» (РЖД) обновили интерьер высокоскоростных поездов «Сапсан» в честь их 10-летнего юбилея.
Общество
Диетолог рассказала, как избавиться от «пивного живота»
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как избавиться от «пивного живота». Об этом она рассказала «Вечерней Москве».
Шоу-бизнес
Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее
Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Авто
Opel возобновила продажи в России
Ожидается, что в первой половине 2020 года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.
Общество
В России заканчивают модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
САУ 2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданным в 1980-х годах и до сих пор считающимся одной из самых мощных пушек в мире.
Экономика
Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн
В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн.
Авто
КамАЗ представил тягач будущего
Камский автомобильный завод к 50-летнему юбилею представил тягач нового поколения КамАЗ-54901 Continent.
Общество
В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды
Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.