Экономика

Капитал страныКапитал страныНакопительную часть пенсий заморозили до 2022 года

Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года. Глава страны подписал соответствующий проект закона, сообщает ТАСС. Работодатели перечисляют в Пенсионный фонд России сумму в размере 16% от заработной платы своих сотрудников.
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