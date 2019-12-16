Экономика
Капитал страныНакопительную часть пенсий заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года. Глава страны подписал соответствующий проект закона, сообщает ТАСС. Работодатели перечисляют в Пенсионный фонд России сумму в размере 16% от заработной платы своих сотрудников.
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Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
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Верка Сердючка впервые выпустила песню после многолетнего перерыва
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NASA завершает работы по сборке «тихого» сверхзвукового самолета
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Технологии
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Пользователи по всему миру пожаловались на неполадки в работе популярной микроблог-соцсети Twitter.
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Как выяснилось, во время выступления она могла погибнуть.
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Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
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Семак продлит контракт с «Зенитом»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак в ближайшем будущем продлит контракт с сине-бело-голубыми.
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса интеграции с Россией
Главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что республики продолжат курс интеграции с Россией.
Экономика
Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре
Обрабатывающая промышленность на пороге рецессии Столь резкое замедление вызвано изменением динамики в секторе обрабатывающей промышленности, где после бурного роста в сентябре и октябре на 3,2 и 3,7% соответственно в ноябре была зафиксирована остановка — лишь 0,1% в годовом выражении, полагает директор аналитического департамента ИК "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Авто
В России автомобили Jeep стали доступны по подписке
Арендовать предлагают автомобили Jeep Compass, Grand Cherokee и Wrangler, причем отмечается, что на предоставляемых машинах не будет никаких брендированных логотипов или наклеек.
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Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Общество
Украинские гастарбайтеры в Польше стали чаще совершать преступления
С 2011 по 2015 года число преступлений, совершенных гражданами Украины в Польше, выросла в 2,5 раза, с 493 до 1315, передает «Обозреватель» со ссылкой на статистику польского МВД.
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Беспорядки в Киеве: оппозиция блокирует трибуну в Раде
Параллельно в Раде депутаты оппозиционных партий блокируют трибуну, чтобы сорвать голосование.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
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Нарколог назвал лучшее средство от похмелья
Ранее 17 декабря сообщалось, что британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Футбол
Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Озила
Китайским СМИ запретили упоминания «Арсенала» и Месута Озила после высказываний игрока.
Технологии
Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер
Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.