Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ России продлили заморозку накопительной части пенсии

В конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2021 года включительно. 1 января 2019 года вступил в силу закон, согласно которому пенсионный возраст повысился для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 60 лет.
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Прогрессивка назрела: о заморозке накопительной части пенсий

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