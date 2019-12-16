Экономика

Капитал страныКапитал страныНакопительную часть пенсий заморозили до 2022 года

Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года. Глава страны подписал соответствующий проект закона, сообщает ТАСС. Работодатели перечисляют в Пенсионный фонд России сумму в размере 16% от заработной платы своих сотрудников.
Читать в источнике
Комментировать1573

Подробнее о событии

Прогрессивка назрела: о заморозке накопительной части пенсий

REGNUMвчера в 07:18

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС16 декабря в 07:51

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБК16 декабря в 09:31

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газета16 декабря в 09:05

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъ16 декабря в 08:52

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

РИА Новости16 декабря в 08:19

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ru16 декабря в 10:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 02:07, Ашберн
Общество

«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла

Известия 00:59
Политика

Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Газета.Ru вчера в 22:41
Кино

Россияне выбрали лучшие фильмы года

Россияне выбрали лучшие фильмы 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику проекта «Кино Mail.ru».
Lenta.ru 01:37
Политика

От ФБР потребовали объяснений из-за слежки за командой Трампа

Судья потребовала, чтобы спецслужба не позднее 10 января 2020 года дала объяснение о том, что намеревается сделать для обеспечения достоверности будущих заявок.
REGNUM 01:56
Происшествия

Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве

Российская газета 01:19
Армия и оружие

Россия не видит нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути

Россия не видит необходимости в присутствии иностранных военных кораблей на Севморпути. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.
РЕН ТВ вчера в 21:35
Общество

Телеканалы потребовали от операторов вещание в сети с единой платформы

«Газпром-медиа» и «Национальная медиа группа» (НМГ) уведомили операторов связи о требовании с 1 февраля вести трансляцию телеканалов в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ».
RT на русском вчера в 20:21
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК вчера в 14:39
Армия и оружие

Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на заводские испытания в 2020 году

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на заводские испытания в 2020 году, сообщил 16 декабря первый замглавы завода «Севмаш» Сергей Воронько телеканалу «Звезда».
REGNUM 16 декабря в 09:18
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Общество

Сотовые операторы предупредили о повышении цен

«Билайн» предупредил абонентов безлимитных архивных тарифов о повышении цен с 16 января 2020 года, отмечает газета.
Forbes вчера в 05:16
Происшествия

Хозяин дома с арсеналом в Ленобласти держал в страхе супругу с детьми

В отношении 46-летнего жителя Гатчинского района, подозреваемого в изнасиловании малолетней дочери, возбуждено второе уголовное дело - о незаконном обороте оружия.
Газета.Ru вчера в 07:43
Киберспорт

Релиз Warcraft III: Reforged состоится 29 января

Дни24 01:23
Армия и оружие

Украинские военные за сутки 10 раз нарушили «перемирие» в ДНР

КП - Донецк вчера в 03:51
Политика

Участники встречи в Минске планируют обсудить обмен пленными

Обмен удерживаемыми лицами обсудят в среду участники гуманитарной подгруппы и контактная группа в Минске, сообщил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
РИА Новости 01:16
Происшествия

Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат

Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Lenta.ru вчера в 10:53
Авто

Новый Cadillac Escalade получил уникальный дисплей

Новый внедорожник Cadillac Escalade сможет похвастаться ультрасовременным вогнутым дисплеем диагональю около 1 метра.
Новые автомобили вчера в 11:17
Политика

США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 13:12
Футбол

Бистрович: «Из ЦСКА в „Барселоне“ заиграли бы Акинфеев и Влашич»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью CSKA TV ответил на каверзные вопросы про своих одноклубников.
Sport24.ru вчера в 16:51
Происшествия

Очередной конфликт произошел на границе Таджикистана и Киргизии

Эхо Москвы 01:30
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru вчера в 16:22
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Хоккей

Малкин вышел на 4-е место среди россиян по количеству очков в НХЛ

Sportbox.RU 00:26
Игры

В Steam открылся предзаказ ремейка Resident Evil 3

В Steam появилась возможность оформить предварительный заказ ремейка Resident Evil 3. На момент публикации материала доступно только стандартное издание игры, оно обойдётся в ₽1 999.
CyberSport.ru вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова показала фото своей особенной дочери

42-летняя телеведущая Светлана Зейналова показала фотографию своей дочери Александры, у которой в 1,5 года обнаружили аутизм.
ТВ Центр 16 декабря в 01:54
Политика

Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве

ГЛАС.RU вчера в 14:29
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсациях за налоговый маневр

Согласно шестилетнему маневру, Белоруссия приобретала российскую нефть, но не выплачивала необходимые пошлины.
Газета.Ru 00:41
Авто

Автомобили Opel возвращаются на российский рынок

Комсомольская правда 16 декабря в 06:46
Происшествия

В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
РБК вчера в 07:16
Политика

Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины

Правительство России расширило список товаров, которые запрещено ввозить с Украины.
Ведомости вчера в 09:13
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное