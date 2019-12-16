Экономика

Накануне.RuНакануне.RuПутин заморозил накопительные пенсии до 2023 года

Российский президент Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года. Также устанавливается обязанность пенсионного фонда РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.
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Прогрессивка назрела: о заморозке накопительной части пенсий

REGNUMвчера в 07:18

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС16 декабря в 07:51

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБК16 декабря в 09:31

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газета16 декабря в 09:05

Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъ16 декабря в 08:52

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

РИА Новости16 декабря в 08:19

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ru16 декабря в 10:53
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Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановили

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В WhatsApp найдена уязвимость в групповых чатах

В популярном мессенджере WhatsApp была найдена уязвимость, которая мешает создавать групповые чаты и работать с ними.
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Появилось видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

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Задержаны еще трое подозреваемых в перестрелке под Ростовом

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Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
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ФАС накажет банки за «антиотмывочные» тарифы при переводах

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Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
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Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".
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«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги

"Астон Вилла" на своем поле одержала крупную победу над "Ливерпулем" со счетом 5:0 в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.
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