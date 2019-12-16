Российский президент Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года. Также устанавливается обязанность пенсионного фонда РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

Путин заморозил накопительные пенсии до 2023 года

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