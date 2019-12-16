Экономика
Накануне.RuПутин заморозил накопительные пенсии до 2023 года
Российский президент Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года. Также устанавливается обязанность пенсионного фонда РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.
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Транспорт
Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановили
Ранее на Замоскворецкой линии не было движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" из-за пассажира на путях.
Общество
В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов
Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
Политика
Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Политика
Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили транзит газа из России в страны ЕС через Украину.
Здоровье
Власти Башкирии проверят жалобы врачей, изложенные в письме Путину
Минздрав республики Башкортостан проверит информацию, изложенную в анонимном письме врачей республиканской детской клинической больницы (РДКБ) президенту России Владимиру Путину.
Политика
CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды
Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна решилась родить малыша
Технологии
В WhatsApp найдена уязвимость в групповых чатах
В популярном мессенджере WhatsApp была найдена уязвимость, которая мешает создавать групповые чаты и работать с ними.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
В Сети появились кадры с прошедших в Нижнем Новгороде испытаний боевой машины 2С38 «Деривация-СВ».
Происшествия
Задержаны еще трое подозреваемых в перестрелке под Ростовом
Пограничники задержали в Белгородской области еще троих подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области в октябре, сообщает СУСК России по Ростовской области.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Наука
Физики обнаружили неизвестный вид взаимодействия частиц в микромире
Общество
Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде
Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
Экономика
ФАС накажет банки за «антиотмывочные» тарифы при переводах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует наказывать банки, которые, прикрываясь антиотмывочным законодательством, используют «прогрессивные» комиссии при денежном переводе юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц.
Экономика
Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok
Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
Политика
Конгресс США определился с датой голосования по импичменту Трампа
Голосование в палате представителей Конгресса США по вынесению импичмента президенту страны Дональду Трампу назначено на 18 декабря.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Политика
«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале газовых переговоров
Если переговоры по транзиту газа между Россией и Украиной потерпят неудачу, они могут возобновиться весной 2020 года, об этом заявил председатель правления украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает "Зеркало недели".
Биатлон
В Анси снег есть, но к полудню он превращается в кашу. Что об этом думают тренеры?
MatchTV.ru узнал об ожиданиях от третьего этапа Кубка мира у старших тренеров мужской и женской сборной России, а также поговорил о погоде с главным тренером норвежской команды – Зигфридом Мазе.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Общество
Госдума приравняла сжигание мусора к переработке
Госдума признала сжигание твердых коммунальных отходов для производства электрической или тепловой энергии переработкой.
Кино
«Дылда» Кантемира Балагова попала в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Футбол
Джикия поделился впечатлениями от работы с Кононовым
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".
Происшествия
Опека не будет изымать у матери мальчика, которого истязали гречкой
Армия и оружие
Лазерные комплексы «Пересвет» встали на боевое дежурство в России
Гаджеты
Топ-10 смартфонов, которые большинство людей не смогут купить
Аналитики китайской электронной платформы JD.com обнародовали рейтинг, в который вошли смартфоны, которые большинство людей не смогут купить из-за довольно высокой цены.
Футбол
«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в матче Кубка английской лиги
"Астон Вилла" на своем поле одержала крупную победу над "Ливерпулем" со счетом 5:0 в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.