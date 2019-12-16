Экономика
Капитал страныНакопительную часть пенсий заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года. Глава страны подписал соответствующий проект закона, сообщает ТАСС. Работодатели перечисляют в Пенсионный фонд России сумму в размере 16% от заработной платы своих сотрудников.
Читать в источнике
Оценить3042
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 14:00, Ашберн
Космос
Ученые России предложили создать новую ракету-носитель
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы в казино в США
Три человека погибли и ещё один ранен в результате стрельбы в казино в американском штате Монтана.
Политика
Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Здоровье
В модернизации первичного звена не смогут принять участие 38 регионов
Регионам придется найти способ сделать свои территориальные программы госгарантий бездефицитными, если они хотят принять участие в проекте модернизации первичного звена здравоохранения на 2020—2024 годы.
Наука
Большое употребление перца чили продлевает жизнь
Экономика
Центробанк планирует ужесточить условия выдачи ипотеки
В ЦБ рассчитывают, что надбавки к коэффициентам риска приведут к снижению стимулов для банков предоставлять ипотеку с низким первоначальным взносом закредитованным заемщикам.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Общество
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Общество
Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик
Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Политика
Польша допустила выход из Евросоюза из-за судебной реформы
Польша из-за судебной реформы может покинуть Евросоюз, говорится в заявлении Верховного суда республики, распространенном во вторник.
Политика
Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады лишили госохраны
Украинские власти сняли государственную охрану с бывшего премьера страны Арсения Яценюка и экс-спикера Рады Александра Турчинова, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Адвокат бывшей жены Зайцева: родители хоккеиста оставляли детей одних
Марина Дубровская, адвокат бывшей жены хоккеиста "Оттавы" Никиты Зайцева Маргариты, обвинила родителей спортсмена в халатном отношении к дочкам супругов, которых, по ее словам, они бросили одних в одном из подмосковных санаториев.
Хоккей
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом
Российский хоккеист Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом, сообщает "Спорт-Экспресс".
Общество
Британский посол: Скрипали отказались встречаться с дипломатами из РФ
Пострадавшим от отравления в Солсбери россиянам было передано приглашение российского посольства о встрече, но Скрипали не захотели его принять.
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Политика
В ЕС признали выполнение Украиной условия для транспортировки газа
Создание независимого оператора требовалось из-за норм Третьего энергетического ЕС, которые предписывали разделить функции транспортировки, хранения, добычи и продажи газа.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Спорт
В РУСАДА поведали о первых результатах повторной проверки допинг-проб
Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало РУСАДА порядка 15 дел после повторной проверки допинг-проб московской лаборатории.
Политика
Россия расширила санкции в отношении граждан и товаров с Украины
Российское правительство расширило перечень украинских товаров, которые нельзя будет ввозить в страну, а также список граждан, к которым применяются ограничительные меры.
Политика
Володин назвал страны ПАСЕ, которые тянут всех назад
В ходе встречи спикер Госдумы назвал ряд стран, которые «настроены на то, чтобы всех тянуть в прошлое», а именно страны Прибалтики, Польшу, Грузию и Украину.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»
Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Политика
Зеленский пообещал учесть мнение украинцев о рынке земли
Украинский президент Владимир Зеленский признался, что уважает мнение украинцев насчет земельной реформы в стране и пообещал прислушаться к нему, сообщает ТАСС.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.