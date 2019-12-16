Экономика
Капитал страныНакопительную часть пенсий заморозили до 2022 года
Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года. Глава страны подписал соответствующий проект закона, сообщает ТАСС. Работодатели перечисляют в Пенсионный фонд России сумму в размере 16% от заработной платы своих сотрудников.
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Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Армия и оружие
Генштаб заявил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".
Происшествия
Журналистку сахалинского телеканала оштрафовали за мат в эфире
Журналистка ГТРК «Сахалин» Мария Кондиус, которая выругалась в прямом эфире новостного выпуска, получила выговор и была оштрафована.
Футбол
Бистрович: «Из ЦСКА в „Барселоне“ заиграли бы Акинфеев и Влашич»
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в интервью CSKA TV ответил на каверзные вопросы про своих одноклубников.
Спорт
В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб
WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Здоровье
В Петропавловске-Камчатском школу закроют на карантин по гриппу
В столице Камчатки одну из школ с 18 декабря полностью закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.
Политика
Зеленский предложил отобрать у Севастополя «специальный статус»
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Происшествия
Мужчина погиб под поездом на станции метро «Коломенская» в Москве
В столичном метро погиб мужчина после падения на рельсы под приближающийся поезд на станции "Коломенская" Замоскворецкой линии.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису
Близкие Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов.
Политика
Польша может выйти из Евросоюза из-за судебной реформы
Верховный суд Польши опубликовал официальное обращение, в котором пригрозил, что страна может покинуть Евросоюз из-за судебной реформы.
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
Происшествия
На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины
Политика
В ЛНР заявили о готовности провести обмен пленными до конца года
«Со стороны ЛНР подтверждаем полную готовность провести в соответствии с решениями саммита «нормандской четверки» освобождение и обмен удерживаемых лиц до конца 2019 года», — заявила Кобцева.
Происшествия
Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери
Политика
Сенат США одобрил санкции против «Северного потока-2»
Сенат США принял проект бюджета Пентагона на 2020 год. Объем оборонного бюджета США составляет $738 млрд.
Происшествия
ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа на 40%
Политика
Опрос ВЦИОМа показал мнение россиян о состоянии отношений РФ и Украины
19 июля ВЦИОМ проводил опрос российских граждан и выяснил, что абсолютное большинство (85%) россиян полагает, что для страны важно иметь дружеские отношения с Украиной.
Политика
Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили транзит газа из России в страны ЕС через Украину.
Политика
Правительство США получило право на доходы от книги Сноудена
Федеральный судья в городе Александрия (штат Виргиния, США) постановил, что правительство США имеет право на получение средств, вырученных от продажи книги "Личное дело" (Permanent Record), автором которой является бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден.
Происшествия
Жители Киргизии и Таджикистана устроили очередной конфликт на границе
Технологии
Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер
Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Происшествия
В столкновениях у Верховной рады пострадали 17 правоохранителей
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала приостановку карьеры Загитовой
Тренер Этери Тутберидзе высказалась по поводу решения Алины Загитовой о приостановке своей карьеры.
Экономика
Новые пошлины, акцизы и налоги. Что изменится для бизнеса с 1 января
"ДП" сделал подборку важных для бизнеса нововведений в российском законодательстве, которые вступают в силу с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
«Подлянка» от Водяновой: модель показала Рудковскую без фотошопа
Наталья Водянова и Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала Baby Love Ball с одной большой разницей: продюсер обработала снимок в фотошопе, а модель нет.
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
Общество
Госдума приравняла сжигание мусора к утилизации
Напомним, что ранее Бурматов категорично заявлял о том, что в Госдуму не вносился закон, приравнивающий сжигание к мусоропереработке.