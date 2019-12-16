Президент России Владимир Путин продлил действие закона о заморозке накопительной части пенсии россиян до 2022 года. Глава страны подписал соответствующий проект закона, сообщает ТАСС. Работодатели перечисляют в Пенсионный фонд России сумму в размере 16% от заработной платы своих сотрудников.

Накопительную часть пенсий заморозили до 2022 года

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