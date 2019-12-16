Экономика
Газета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Происшествия
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Более двух с половиной сотен тонн взрывчатых отходов, полученных федеральным казенным предприятием (ФКП) «Авангард» в Башкирии, пропали.
Наука
Раскрыта тайна каменных истуканов острова Пасхи
Древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменных истуканов, поскольку верили, что они помогут сохранить плодородие земли, выяснили археологи и почвоведы из США, Чили и Новой Зеландии.
Политика
Time: «Нафтогаз» подал в суд на правительство Украины
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
Общество
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Кино
Фильм «Дылда» Балагова попал в шорт-лист премии «Оскар»
Шоу-бизнес
Появились фото и видео с празднования 51-летия Светланы Бондарчук
Появились фото и видео с празднования 51-летия Светланы Бондарчук Светская львица и телеведущая отметила день рождения в компании возлюбленного и друзей Напомним, что в 2016 году Светлана Бондарчук объявила о разводе с именитым мужем после 25 лет совместной жизни.
Политика
Россия поставила за границу винтовки Т-5000 на сумму 100 млн рублей
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Политика
Россия и Китай призвали ООН смягчить санкции против Северной Кореи
Проект резолюции приветствует диалог США и КНДР, но при этом призывает к возобновлению шестисторонних переговоров (России, Китая, КНДР, США, Южной Кореи, Японии) или «перезапуску многосторонних консультаций в любом другом подобном формате».
Общество
Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Политика
Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор
Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.
Гаджеты
Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов десятилетия
Журнал Time обнародовал свой ТОП-10 лучших гаджетов уходящего десятилетия.
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой увезли в больницу после скандала с матерью
12-летней дочери телеведущей Даны Борисовой понадобилась медицинская помощь после ссоры с мамой.
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец
В юго-западную часть акватории Черного моря вошел американский эсминец «Росс», сообщает РИА Новости по данным Национального центра управления обороной.
Политика
Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ
Напомним, как сообщалось ранее, Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан РФ от уплаты налога на доходы физических лиц.
Происшествия
СКР задержал трех газовиков по делу о взрыве дома под Белгородом
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение трем сотрудникам газовой службы по уголовному делу о взрыве бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области, в результате которого погибли два человека.
Экономика
Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии международного сырьевого трейдера
Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии «дочку», которая займется международным товарным финансированием и операциями с физическими товарами, следует из сообщения банка.
Общество
Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог для самозанятых) еще на 19 регионов страны.
Экономика
Один из первых в России агрегаторов фитнес-услуг решил обанкротиться
ООО «Купипасс», операционная компания одного из первых российских агрегаторов фитнес-услуг OneFit, 9 декабря 2019 года подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве.
Происшествия
Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость
Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, не подтвердил "Газете.Ru" сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.
Политика
CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США
Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
Музыка
Корнелюк рассказал о блестящем выступлении Ротару в Москве
Музыкант Игорь Корнелюк прокомментировал выступление Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM», который прошел накануне в Москве.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками
В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink.
Спорт
По итогам перепроверки допинг-проб WADA передало в РУСАДА 15 дел
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел.
Здоровье
В Астраханской области растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ
Региональный Роспотребнадзор представил статистику заболеваемости населения Астраханской области на 50 неделю года.
Футбол
Де Брюйне призвал «Ман Сити» не препятствовать переходу Артеты в «Арсенал»
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился мнением о возможном переходе ассистента главного тренера «горожан» Микеля Артеты на должность наставника лондонского «Арсенала».