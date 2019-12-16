Экономика
Газета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Футбол
Дюков поручил Прядкину рассмотреть варианты реформы РПЛ
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что получил задание от главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова рассмотреть варианты реформы чемпионата с целью увеличения числа матчей.
Армия и оружие
СМИ показали видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытаний новейшего зенитно-артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-СВ». Испытания проходили на полигоне под Нижним Новгородом.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Происшествия
В ходе столкновений возле Рады пострадали 17 полицейских
Общество
Папа Римский снял секретность с расследования случаев педофилии
Папа Римский Франциск отменил режим секретности с расследования преступлений, связанных с педофилией и насилием над несовершеннолетними, и одновременно установил новый возрастной порог для жертв распространения порнографических материалов священниками.
Технологии
Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия
Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.
Фигурное катание
Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания
Экономика
Власти Мексики объявили о самом большом за 44 года повышении минимальной зарплаты
Минимальная зарплата в Мексике с января 2020 года увеличится на 20% и составит 123,2 песо (порядка $6,5) в день.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон пригласила на рождественскую вечеринку Брэда Питта
Дженнифер Энистон устроила в своем доме рождественскую вечеринку, которую она проводит каждый год.
Происшествия
Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона
Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась выступать на новогодних огоньках
Елена Чупракова, концертный директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой сообщила Лента.ру со ссылкой на «КП», что певица отказалась выступать в новогодних огоньках на российском ТВ.
Общество
Госдума поддержала запрет на сжигание непереработанного мусора
Госдума поддержала поправку, которой запрещается сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств.
Футбол
«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на игру Кубка английской лиги
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка английской лиги сезона-2019/20 «Астон Вилла» — «Ливерпуль».
Культура
Шведская журналистка удивилась, что в России детей водят в театр
В России детям с ранних лет прививают любовь к классической музыке и балету, и они с удовольствием посещают подобные мероприятия, пишет шведская газета Dagens Nyheter.
Армия и оружие
Модернизированную версию мощнейшей САУ в мире испытали в РФ
Является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире.
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на UFC 245
Политика
Отец Зеленского предрек сыну проблемы с Коломойским
Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр предрек сыну проблемы с олигархом Игорем Коломойским в случае, если последний не сможет добиться возвращения себе Приватбанка.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Шоу-бизнес
Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее
Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Авто
Глобальная Kia Optima стала полноприводной
Южнокорейская компания KIA рассекретила «глобальную» версию новой KIA K5/Optima, которая появится в России в 2020 году.
Происшествия
Полиция назвала предварительную причину пожара в одесском колледже
Предварительной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Космос
Пуск «Союза» отложен из-за проблем с «Фрегатом»
Происшествия