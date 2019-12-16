Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

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