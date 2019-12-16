Экономика

Газета.RuГазета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Накопительную часть пенсии заморозили до 2022 года

Коммерсантъвчера в 08:52

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Газета.Ruвчера в 10:53

Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2022 года

РБКвчера в 09:31

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Российская газетавчера в 09:05

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REGNUM07:18

Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

РИА Новостивчера в 08:19

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года

ТАССвчера в 07:51
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 09:25, Ашберн
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РБК вчера в 20:40
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«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
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Недавно "Рома" и "Милан" выступили с критикой обложки итальянского издания Corriere dello Sport, на которой изображены Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг с подписью "Черная пятница".
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