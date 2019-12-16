Экономика
Газета.RuНакопительную пенсию «заморозили» до 2023 года
Накопительная часть пенсии не будет разморожена. По крайней мере до 2022 года включительно. Это следует из подписанного президентом Владимиром Путиным закона.
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Россия увеличила вложения в гособлигации США до $10,7 млрд
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Основными должниками предприятия на 1 ноября 2019 года являются АО «ЛГЭК» — 108 миллионов рублей и муниципальный «Банно-праченый комбинат» по договору цессии — 17 миллионов рублей.
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Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
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Общество
«Матч ТВ» и Twitch не грозит блокировка после удаления матчей АПЛ
Rambler Group требует от Twitch 180 млрд руб. за трансляцию матчей Английской премьер-лиги по футболу, а от «Матч ТВ» — прекратить распространять контент, на который у телеканала нет прав.
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Создано простое устройство для диагностики проблем с глотанием
Специалисты создали простое устройство для диагностики проблем глотания.
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В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия
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В Москве выдали первый исполнительный лист по искам за летние акции
"Выдан исполнительный лист", - сказано в карточке дела.
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Китай ввел в эксплуатацию авианосец «Шаньдун» (назван в честь восточной провинции), являющийся первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной.
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После шестилетнего перерыва Верка Сердючка взорвала Сеть новой песней
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Сотрудница ТНТ возмутилась цензурой на канале и через час удалила пост
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Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.